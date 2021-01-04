華為：今年1億部鴻蒙系統設備將入網　將成為App開發者創新基礎

在日前舉辦的華為開發者日暨HarmonyOS（鴻蒙作業系統）2.0手機App開發者Beta活動（上海站）上，華為消費者業務軟件部副總裁楊海松再次向App開發者發出邀請。 他表示，在2021年，華為將有1億部HarmonyOS生態設備入網，成為每一位鴻蒙App開發者的創新基礎與底座。

楊海松表示，物聯網的飛速發展是流動通訊產業未來10年的歷史性機遇，劃時代的HarmonyOS將在萬物互聯時代為手機App開發者帶來無限的創新，HarmonyOS 2.0手機App開發者Beta版發布兩周以來，加入HarmonyOS生態建設的開發者源源不斷。

他指出，當前，流動互聯網產業已經發展了13年，出現了3個信號：第一，手機的發貨量已經出現2%的下滑；第二，手機用戶的平均使用時長不再增長；第三，現在流動互聯網最新的獲客成本持續居高不下。這些信號表明，單一手機物理形態的生態已經到頂。另一方面，物聯網設備的加速發展勢頭正勁，有機構預計，到2024年，全球物聯網設備數量將超過110億部。

他續指，因此，華為堅定地認為，未來的10年，將是萬物互聯的時代，HarmonyOS也為它而生，作為萬物互聯時代的作業系統，HarmonyOS立志成為開啟萬物互聯時代的一把鑰匙，在為消費者帶來更好體驗的同時，打通物聯網的各大應用場景，為App合作夥伴帶來更多流量入口，打開應用創新之門。

作為HarmonyOS首個面向手機App開發者的版本，HarmonyOS 2.0手機App開發者Beta版幫助App開發者快速上手，提升開發效率，讓應用程式「天生跨端」。

楊海松指出，一個作業系統要想成功，把作業系統的代碼做出來僅僅是萬里長城的第一步，關鍵是在於生態的構建，要想成功，必須要僅僅地抓住整個產業變革的大機遇。

（綜合報道）