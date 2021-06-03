上海進一步完善四大體系　打造「社會主義現代化建設引領區」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-03 13:11

上海市政府副秘書長陳鳴波，上周三（5月26日）在第十八屆上海衍生品市場論壇透露，中央已制定印發《關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》（下稱意見），支持上海進一步完善「四大體系」，包括金融市場體系、產品體系、機構體系、基礎設施體系，增強全球資源配置能力，加快推進國際金融中心建設。

衍生品市場作為「四大體系」之一的金融市場體系重要一員，承擔了價格發現、風險管理、資源配置等重要功能，在上海國際金融中心建設中有舉足輕重的作用。

陳鳴波表示，上海將重點在三方面下更大功夫。首先是營造良好市場環境，堅持服務實體經濟的根本宗旨，堅持市場化、法治化、國際化的改革方向，充分發揮上海金融市場完備、金融機構集聚、金融人才薈萃等優勢，吸引更多的境外投資者、中介機構等參與上海衍生品市場。

其次是加快推出產品創新。上海將支持上海期交所不斷豐富交易品種，研發航運指數期貨、天然氣期貨等一批重點項目，提供更加靈活多樣的金融衍生工具。

最後是堅持服務實體經濟。上海將聚焦建設場內全國性大宗商品倉單註冊登記中心，推動期貨市場與現貨市場聯動發展，更好發揮衍生品市場價格發現、套期保值功能，服務中國實體經濟高質量發展，不斷增強上海全球資源配置能力，提升中國在大宗商品領域的全球話語權定價權。

（中國証劵網）