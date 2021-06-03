中美關係｜商務部：雙方溝通順暢　將共同努力務實解決具體問題

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-03 16:48

近日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，分別與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行視像通話，雙方就兩國關係、中美貿易等議題交換意見。 中國商務部今日（3日）表示，中美經貿領域已開始正常溝通，雙方溝通開局順暢，求同存異是共識，下一步將共同努力務實解決具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

中國商務部今日舉行例行記者會，新聞發言人高峰表示，中美近期的兩次通話體現了雙方溝通開局順暢、求同存異是共識、從務實解決問題入手等特點。

高峰指，在兩次通話中，雙方本着平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。

高峰稱，雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域。雙方也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了我們的具體關切。

高峰說，雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

近日，劉鶴分別與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行視像通話。（央視新聞）

據早前報道，劉鶴於5月27日與戴琪通話，雙方發布的通稿同樣形容對話坦誠，認為兩國貿易關係重要；6月2日，劉鶴與耶倫舉行視像通話，雙方認為中美經濟關係十分重要，願意繼續保持溝通。

（央視新聞）