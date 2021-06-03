陳薇：霧化吸入式新冠疫苗申請緊急使用　僅注射式兩成劑量便生效

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-03 20:55

周四（3日），中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇表示，正在申請霧化吸入式新冠疫苗緊急使用。 據了解，吸入式新冠疫苗僅需注射式疫苗的五分之一劑量便可生效，而且還可形成體液免疫、細胞免疫、黏膜免疫三重免疫。

2021浦江創新論壇全體大會周四舉行，陳薇在會上表示，其團隊正在研究雙非疫苗，即非注射、非冷鏈疫苗，「現在疫苗都是通過注射，但其實還可以通過別的方式接種的，比如霧化吸入，我們去年8月份最早發表了非注射疫苗的研究結果。去年9月29日在武漢開展臨床實驗，是吸的。」

陳薇解釋到，霧化吸入式新冠疫苗只需注射式疫苗的五分之一劑量，即可生效。且不用一瓶一瓶裝，疫苗瓶子的瓶頸問題也可以解決。而相較於注射式新冠疫苗形成的體液免疫、細胞免疫，吸入式新冠疫苗還可形成黏膜免疫，「這三重免疫是最理想的狀態」。

陳薇指，該項目已於今年3月23日獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件，有望為不願意打針，又需要接種疫苗的人提供更多選擇。目前，正在申請緊急使用。

據悉，霧化吸入免疫，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是通過肌肉注射所不能帶來的。通過肌肉注射的新冠疫苗通常只能誘導體液免疫和細胞免疫。另外，使用霧化吸入方式免疫是無痛的，且擁有更高的可及性。

（科技日報/第一財經日報）