廣州疫情｜廣東全省昨增11宗本土病例　廣州9宗佛山2宗

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-05 10:34

廣東新冠肺炎疫情未平，據廣東衛健委通報，全省昨日（4日）新增11宗本土確診病例，廣州報告9宗，其中3宗為本土無症狀感染者轉確診病例，另佛山報告2宗。另外，新增3宗本土無症狀感染者，當中廣州報告2宗，佛山報告1宗。截至昨晚24時，全省累計報告2525宗確診病例，當中1047宗為境外輸入。目前有129宗在院。

全省新增3宗境外輸入確診病例，當中廣州報告2宗，來自孟加拉和印尼；肇慶報告1宗，來自摩洛哥。有2宗境外輸入無症狀感染者轉確診病例，為廣州報告，來自阿曼和菲律賓。此外，新增10宗境外輸入無症狀感染者，當中廣州報告3宗，2宗來自柬埔寨，1宗來自日本；肇慶報告7宗，3宗來自喀麥隆，2宗來自尼日爾，餘下2宗來自貝寧和土耳其。

據國家衛健委通報，昨日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增24宗確診病例，其中13宗為境外輸入病例（廣東5宗，福建3宗，北京2宗，上海1宗，四川1宗，雲南1宗），11宗本土病例均在廣東；無新增死亡病例；上海新增1宗疑似病例，為境外輸入病例。

廣州截至目前共發動志願者逾10萬人次。（廣州日報）

另一方面，根據廣州市關於新冠肺炎疫情分級分類防控工作要求，廣州市文明辦、市志願服務發展中心持續組織各有關單位、志願服務組織和志願者安全有序參與疫情防控，截至目前共發動志願者逾10萬人次，服務時長逾50萬小時，協助完成核酸檢測和疫苗接種逾350萬人次。同時，市文明辦、市總工會、團市委、市婦聯、市國資委等單位透過購買或發動愛心企業捐贈等，支援了逾16萬個各類口罩和麵罩，3500多份消毒液、消毒噴霧等，5500箱各類解暑飲料、牛奶等，600箱各類肉罐頭、餅乾等，16800盒小柴胡、夏桑菊、潤喉糖等，總值達135萬元人民幣。