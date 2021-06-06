雲南野生象群北上　幼象食一公斤酒糟醉倒？　專家拆解箇中疑團

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-06 18:20

從雲南西雙版納一路北上的15隻野生亞洲象，昨日（5日）已活動至昆明晉寧區內的夕陽彝族鄉範圍內。有傳象群此前進入玉溪市峨山縣，其中一隻幼象進食1公斤酒糟後醉倒。 《新民晚報》引述事發地村民稱，象群確實吃了酒糟，但未見有大象醉倒。《紅星新聞》報道，西雙版納國家級自然保護區科學研究所所長郭賢明表示，從沒見過亞洲象喝酒，幼象的食量也不可能一次吃1公斤的食物。

象群正在昆明晉寧區內的夕陽彝族鄉範圍內活動。（微博＠雲南發布）

報道指，象群進入峨山縣後，其中一隻幼象在該縣龍武鎮大練莊村誤食酒糟後醉倒在地，後來才趕上象群。村民普紅應證實，上月24日凌晨，14隻亞洲象走到其家中，一共進食了1600袋粟米，以及放在門外共50公斤的酒糟。

她表示，象群進食後便離開，但幼象醉倒一事她並不知情。至於網傳「掉隊」一說，她則稱翌日的確有一隻野象從後山追趕上象群，但牠並沒有吃酒糟，也沒有吃她準備好放在門口的食物。對此，峨山縣林草局局長王忠亮稱，象群在整個峨山縣逗留期間，沒有任何「醉酒」情況發生。

「幼象醉倒」的圖片實際為兩隻幼象在地上嬉戲。（澎湃新聞）

對於網傳幼象進食酒糟後醉倒掉隊，郭賢明解釋，從食量而言，一隻大象每次不可能進食100公斤食物，而且網傳消息指的是幼象。其次，亞洲象未必能接受到酒糟此款有怪味的食物，「如果是玉米（粟米），牠們可能吃更多」。

郭賢明介紹，去年3月中旬，網上曾傳出有大象偷喝農民家苞谷酒醉倒，並配上兩隻幼象「醉倒」在茶園中的圖片。有關消息事後被官方證實為不實，而「幼象醉倒」的圖片實際為兩隻幼象玩累後躺下嬉戲。

有專家針對「亞洲象愛喝酒」一說解釋稱，事實上大象並非對酒感興趣，而是自然界中酒味常代表成熟果實。許多含糖量較高的果實在自然發酵中，微生物會將糖轉化為乙醇，草食性動物如大象就會記住乙醇的味道，順着「酒味」找到水果。