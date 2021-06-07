廣東疫情｜全省增5確診　今午起搭機離深圳須持核酸檢測陰性證明

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-07 12:07

據廣東衛健委，6日（周日）全省新增4宗本土確診病例，廣州報告3宗，深圳報告1宗；另有本土無症狀感染者轉確診病例1宗，為廣州報告。 深圳機場發布新規，自7日（周一）中午12時起，所有從深圳機場乘機出港的旅客（不含外地中轉旅客），須出具「健康碼」綠碼及72小時內核酸檢測陰性證明。

廣東衛健委通報又指，6日廣東新增2宗本土無症狀感染者，廣州報告1宗，湛江報告1宗。全省新增境外輸入確診病例3宗，廣州報告1宗，來自坦桑尼亞；佛山報告2宗，均來自阿聯酋。新增境外輸入無症狀感染者10宗，廣州報告7宗，2宗來自卡塔爾，其餘5宗分別來自印尼、墨西哥、坦桑尼亞、利比里亞和喀麥隆；江門報告1宗，來自法國；肇慶報告2宗，分別來自土耳其和尼日爾。

深圳機場發公告稱，因疫情防控需要，自7日中午12時起，所有從深圳機場乘機出港的旅客（不含外地中轉旅客），須出具「健康碼」綠碼及72小時內核酸檢測陰性證明，其中持廣州、佛山身份證或14天內有廣州、佛山行程經歷的出港旅客，須提供48小時核酸檢測陰性證明。

公告指，因未能及時出具核酸檢測陰性證明無法按時出發的旅客，可向航空公司申請依相關政策辦理退改簽。