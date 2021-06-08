台灣疫情｜台媒曝現離境潮　赴大陸接種疫苗人數急升

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-08 20:45

近期台灣本土疫情持續擴散，確診病例突破萬人大關，死亡人數也在持續攀升。在疫苗遲遲未能落實的情況下，有不少台灣民眾選擇前往大陸接種疫苗。

上海自4月19日起為在滬台胞接種新冠疫苗。（新華社）

據台媒「ETtoday新聞雲」6月7日報道，台灣桃園機場近期湧現大量出境人潮，大部分人都是飛往美國或大陸接種疫苗。台商會長徐正文透露，身邊很多台商朋友都在最近前往大陸接種疫苗，一方面是距離近，一方面是程序上也容易，只要有預約登記，就能免費接種。

徐正文表示，原先台灣疫情控制得不錯，很多台商朋友因為不想來回隔離，都選擇留在台灣。不過，現時台灣疫苗不夠，飛美國距離比較遠，因此不少人都捨遠求近到大陸接種疫苗，「大陸對台胞、台商、台幹都比較友善，只要有預約登記就能免費施打。」

徐正文指出，目前台商朋友大多都是飛往上海、廈門接種，因為北京的隔離措施較為嚴格，上海隔離完畢就能預約，還有綠色通道，非常方便。他又稱，大陸的疫苗已獲得世衞認證，在世衞認證之下，未來也可以納入疫苗護照，因此以維護個人健康的角度而言，到大陸接種疫苗也是不錯的選擇，減輕台灣疫苗接種的壓力。

台灣疫情嚴峻，卻疫苗短缺。（中央社）

上海市台協副會長李崇章透露，相比去年同期，最近從台灣飛到上海隔離的台商、台幹（企業管理層）、台生確實多了不少，且上海相較於北京等其他台灣人可入境大陸的口岸，便利性比較高。

李崇章分析，台灣本次疫情爆發期間，臨時選擇到大陸的主要有三類人，一是在大陸有資產、條件好，二是在兩岸都有工作機會或發展，三是赴海外求學的台生。由於台灣現況如同自主隔離，而大陸生活秩序相對恢復正常、疫苗接種便利，因此成為誘因。

4月17日，上海宣布啓動在滬居住台胞新冠疫苗預約接種，持台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，自願接種新冠疫苗的在滬居住台胞自4月19日零時起，可進行信息填報，預約成功後憑短信通知在指定時間、地點，攜帶填報時登記的有效證件和預約條形碼前往接種。