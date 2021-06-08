台灣疫情｜8月底千萬劑疫苗到位　其中台產佔逾百萬劑

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-08 17:30

台灣行政院長蘇貞昌8日表示，台灣預計8月底會有1,000萬劑疫苗到位，政府已做好大量施打疫苗的規劃及準備。台灣衞福部長陳時中指出，這1,000萬劑疫苗中，預估有100多萬劑為台灣製疫苗。

台灣行政院長蘇貞昌表示，台灣預計8月底會有1,000萬劑疫苗到位，政府已做好大量施打疫苗的規劃及準備。（多維新聞）

蘇貞昌8日赴台灣立法院備詢，他在報告時表示，2020年初已經簽署包括全球疫苗供應平台（COVAX）、阿斯利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）共計約2,000萬劑疫苗；內部採購部分，已於5月底與台灣兩家公司簽訂每家各500萬劑疫苗的採購合約。

蘇貞昌指出，目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批阿斯利康疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑莫德納疫苗將從6月9日開始施打，日本捐贈的124萬劑阿斯利康疫苗預計在6月11日完成檢驗封緘後開始配撥施打。蘇貞昌也對美日相繼在疫情艱困時刻伸出援手，「深感温暖並表達最誠摯感謝」，預計8月底會有約1,000萬劑疫苗到位，施打順序由台灣指揮中心評估，政府已做好大量施打疫苗的規劃及準備。

詢答階段時，台灣民眾黨立委高虹安提及，蘇貞昌在2月時曾稱，台灣確定可獲得2,000萬劑國外疫苗，但現在到貨率不如預期，實際到貨僅87.66萬劑，到貨率僅4.43％，詢問蘇貞昌，到貨的困難點在哪裏？

蘇貞昌表示，困難點在於病毒變種發生後，導致疫情非常嚴峻，各國都在搶疫苗，有些製造疫苗的國家，例如印度、泰國等等，本身也發生狀況，使得供貨端發生困難，運送端也面臨困難。他並指出，除了上面這些因素外，台灣還遇到不是合約上的因素存在，因此困難度更勝於其他國家。

高虹安追問8月底的1,000萬劑疫苗中，使否包括台灣製疫苗」？陳時中表示，預估有100多萬劑台灣製疫苗，「但這僅是估計的數量」。

至於接下來的外購疫苗到貨進度，陳時中説，其中一部分屬於COVAX，稱COVAX本來2月就要開始供貨，但是只來一部分，可能要到7月多才會進來；阿斯利康疫苗部分，整體會再往後延一個月，因為泰國廠商有些問題；莫德納則應該較為穩定，第二季會來幾十萬劑，接下來「依照120萬劑、100萬劑、100萬劑這樣逐月進來」。