台灣疫情︱資深記者易小文住所輕生　遺體採檢證實感染新冠肺炎

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-08 17:45

65歲的自媒體人易小文6日被發現在北市林森北路的住處輕生身亡，經過7日採檢送驗後，確診為感染新冠肺炎。根據了解，易小文近期因為心情沮喪，有輕生念頭，被發現死亡之後，家屬回想起他近日曾出現咳嗽、拉肚子狀況，檢驗結果為陽性，證實染疫。

大約從30年前開始，易小文就投入新聞工作，曾在雜誌報社、地方電視台、地下電台等單位工作過，也拍過社運紀錄片，最近幾年自我轉型，成為「自媒體經營者」。易小文自詡為「媒體浪人」和永遠的「雛記（永遠的菜鳥記者）」，時常穿梭在北市社會案件及災難現場，是很多媒體同業尊敬的社會資深記者，而他後來也投入義消行列。

據了解，易小文的外甥因為收到舅舅傳來的訊息，驚覺不對勁，趕往住家時已經來不及了。當天到場的除了外甥外，還有轄區中山分局2名員警、消防人員及殯葬業者，確診消息一出，相關人員也開始自主健康管理。

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新冠肺炎在台灣已經有超過200人死亡，針對死亡案件，通常警消人員都會詢問家屬，死者有無疾病或出現新冠肺炎相關症狀，後續交由法醫來進行採檢。根據法務部法醫研究所去年3月間公布的《疑似新冠肺炎案件法醫相驗通報處理流程及說明》，相驗時會穿著全套的防護裝備，降低染疫風險。

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