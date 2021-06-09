新冠疫苗｜內地累計接種逾8億劑次　再多一款滅活疫苗上市使用

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-09 20:11

據國家衛健委消息，截至周二（8日），內地累計報告接種新冠疫苗80896.2萬劑次。 另外，周三（9日），由中國醫學科學院醫學生物學研究所（以下簡稱「醫科院生物所」）自主研發的科維福新型冠狀病毒滅活疫苗首批上市供應國內緊急使用。

6月9日，雲南省疾控中心獲得首批科維福新型冠狀病毒滅活疫苗。（醫科院生物所）

據了解，醫科院生物所研製的新冠滅活疫苗免疫程序與同類疫苗一致，全程接種2劑，每劑間隔2至4周，目前接種年齡為18歲及以上人群。

目前該疫苗的產業化實施工作正在穩步推進，醫科院生物所在馬金鋪疫苗產業基地新建的新冠滅活疫苗生產車間已正式投入使用。同時該疫苗的擴能項目也在緊鑼密鼓的建設中，預計年底建成投產，屆時疫苗的年產量將擴增至5至10億劑。

科維福新冠滅活疫苗目前接種年齡為18歲及以上人群。（醫科院生物所）

科維福新冠滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床結果顯示，該疫苗具有良好的安全性和免疫原性，在接種機體後能夠快速誘導系統的免疫應答，全程免疫後14天中和抗體與抗S蛋白抗體陽轉率分別達到96%與99.33%，能有效提供保護。研究表明，該疫苗免疫機體誘導的抗體具有針對不同來源新冠流行株的交叉中和能力。

此外，內地累計報告接種新冠疫苗破8億劑次，國家衛健委相關負責人表示，預計年底前至少有70%目標人群接種疫苗。