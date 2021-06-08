新冠疫苗｜接種後仍受感染？可隨意「溝針」？　專家拆解箇中疑問

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-08 17:00

廣州疫情未見緩和，此前更傳出有4名患者感染前曾接種首劑新冠疫苗。到底接種疫苗後會否仍被感染，市民又有無必要打疫苗？中國疾控中心研究員、世界衛生組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴解釋了箇中疑團。

邵一鳴稱，目前疫苗定位是二級預防，保護率是針對發病，並非針對感染。（中新社）

打疫苗後仍會受感染

《每日經濟新聞》報道，邵一鳴解釋，疫苗的保護作用可以分為三級，一級預防是防感染，可以保護接種者不感染；二級預防是防發病，或令輕症不會變成重症甚至致死；三級預防則是防傳播，令患者即使感染了，但體內病毒量少，難以傳播其他人。

邵一鳴稱，目前疫苗定位是二級預防，保護率是針對發病，並非針對感染，因此接種疫苗後也有可能被感染，但發生的概率不高。據美國方面的測試，打疫苗後仍受感染的概率為萬分之一。

談及疫苗的可持續性，他表示，不同類型的疫苗保護期都長短不一，由於新冠肺炎是全新的疾病，所有經驗都要靠現在的數據積累，比如接種後抗體能在體內維持的時間，再考慮何時需要加強疫苗接種。

邵一鳴強調，無論接種人群的免疫消退到何種程度，即使未能在曾接種疫苗者身上測出抗體，其體內仍然會有大量的免疫記憶細胞，只要再碰到病毒，就會有很強的免疫基礎，因此接種疫苗一定會比沒有接種疫苗好。

邵一鳴指出，目前的疫苗對變種病毒仍然有效，包括英國和南非的變種病毒。（新華社）

疫苗對變異病毒是否有效？

不少人都擔心現有疫苗對變種病毒的效用。邵一鳴解釋，目前已經發表的數據顯示，原有疫苗對變種病毒仍然有效，包括英國和南非的變種病毒。

他提到，未來變異株進一步加劇，或出現現有疫苗不能較好保護的情況，但研究工作一直持續，疫苗製造企業已將列入高度關注的變種病毒納入新一代疫苗研製計劃。

邵一鳴表示，中國滅活疫苗的技術路線特別適合快速應對變異株，因為整個疫苗生產工藝不需改變，只需要將早期流行株換成變異株，就能生產出針對變異株的疫苗，因此內地有足夠的研究能力和生產能力，根據對變異株監控的結果做出相應反應。

目前市面上有打一針、兩針、三針的新冠疫苗。（中新社）

不同技術路線的疫苗如何選擇？

目前市面上分別有打一針、兩針、三針的新冠疫苗。邵一鳴解釋，三款疫苗主要是根據疫苗特點確定針次。從保護性而言，三種疫苗都一樣；從安全性而言，三種疫苗也沒有太大差距，但每個人的體質不同，有人可能對病毒載體類的疫苗過敏，亦有機會對滅活疫苗過敏，因此要根據自身情況選擇。

對於選擇打2針或3針的疫苗，卻在接種第一劑後已出現比較強的過敏反應。邵一鳴表示，一般而言不推薦「混打」，但特殊人群可以在醫生的指導下換另一種疫苗接種。