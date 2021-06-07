新冠疫苗｜內地批准3至17歲緊急使用　將按年齡組別由高至低接種

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-07 17:50

據官媒央視周一（7日）報道，國務院聯防聯控機制科研攻關組相關負責人接受專訪表示，內地已批准將新冠疫苗緊急使用年齡范圍擴大到3歲以上。

報道指，當局將根據疫情防控需要，在3至17歲人群中，由高年齡組向低年齡組梯次推進接種。在此之前，內地新冠疫苗使用人群已覆蓋18歲以上人群，年齡最大的接種者超過100歲。

尹衛東上周五已透露，科興疫苗已獲國家批准緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上。（影片截圖）

據此前報道，科興控股董事長尹衛東上周五（4日）晚出席央視訪談節目《新聞1+1》時就已透露，科興疫苗已獲國家批准緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，臨床實驗顯示其安全性是良好，與成人組同樣安全，且抗體水平一樣。

尹衛東表示，科興早在今年初就啟動未成年人人群的臨床研究，目前已經完成Ⅰ期及Ⅱ期實驗，共有數百參加。3歲至17歲兒童組在接種疫苗後，與18歲成人組同樣安全，同時抗體水平一樣，安全及有效性的數據，亦已經上報到聯防聯控機制和國家藥監局。

內地現時不少地方都有提供科興疫苗供市民接種。（視覺中國）

尹衛東稱，科興疫苗何時能在更低的年齡組使用，是由國家衛健委的專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

至於60歲以上老人組方面，尹衛東就稱科興疫苗在進行Ⅲ期臨床研究時就已有涉及，而且在真實世界的應用，特別是在智利、巴西、土耳其這些疫情較為嚴重的國家，其免疫策略就是從高年齡，從100歲開始接種，故已取得大量真實世界的數據。數據充分地表明，老年人接種科興疫苗後，不但安全性非常可靠，而且保護效果也是非常好。

對於是否將在本港供兒童接種，科興上周六（5日）回覆《香港01》表示，港府要求藥廠完成三期研究後，才能提交降低接種年齡的申請。