廣州疫情｜再多6宗本土確診　1800萬人完成核酸檢測全球規模最大

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-10 10:47

內地的新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增21宗確診病例，其中境外輸入佔15宗，本土病例有6宗（均在廣東）。當日無新增死亡病例，無新增疑似病例；新增27宗無症狀感染者，均為境外輸入。 據廣東衛健委通報，昨日新增的6宗本土病例均在廣州，其中2宗是本土無症狀感染者轉確診。

6月9日，廣州市旅客排隊進入白雲機場核酸檢測點。（中新社）

廣州現有本土確診病例112宗，因應疫情反彈，全市11個區日前均開展全員核酸檢測。廣州市科學技術局副局長孫翔昨日在疫情防控記者會上表示，全市逾1800萬常住人口的核酸檢測已完成，是全球城市最大規模的核酸檢測行動。

廣州核酸檢測圖輯（點擊放大）：

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據介紹，廣州具備核酸檢測資質的第三方檢驗機構共有23間，其中金域醫學在廣州的日檢測量已突破35萬管，是全球新冠核酸檢測日單產冠軍，核酸檢測樣本累計超過8000萬人份，單機構檢測量居全球第一。

孫翔透露，廣州已完成新冠變異毒株精准檢測產品研發。達安基因研發的「新冠病毒變異株（B.1.167）核酸檢測試劑盒」，可針對基因序列點突變進行精准識別，檢測靈敏度高，特異性較好。此外，萬孚生物運用新冠流感三聯檢和新冠變異株多聯檢試劑，可檢測出Delta株、Alpha株、Beta株等多種新冠變異株樣本。