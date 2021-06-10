復旦大學教師被炒後殺上司　學生疑其有精神病、學弟稱心地善良

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-10 16:00

中國知名高等學府上海復旦大學數學學院教師姜文華因不忿遭解聘，割喉上司致其身亡。事件持續發酵，一段姜文華友人描述對其印象的文字，引發關注。

上海公安局文化保衞分局6月7日通報復旦大學數學學院黨委書記王永珍遭割喉案稱，滿身鮮血的姜文華當場被制服，警員到場時，他控訴稱自己長年被「陷害」，「遭受很多惡劣待遇」。

姜文華2004年本科畢業於復旦大學數學學院，2009年在美國取得統計學博士，並曾在美國從事博士後研究，之後曾在蘇州大學任職，但幾年後不獲續約，轉到復旦任教，簽約6年，但最近因不達標被解聘。

對於姜文華本人，其友人在一段文字稱，姜文華學業和學術都是一流；內心乾淨，心地非常善良；在師道尊嚴的環境下成長，對老師言聽計從，對領導唯唯諾諾，不敢越雷池半步；生活規律，潔身自好，不抽煙，不喝酒，不打牌，不玩遊戲，沒有任何嗜好，準時上課，從不遲到曠課。工作認真負責，「在美國，沒有幾個人會像他一樣認真備課，耐心給學生答疑。」；不談錢，也不追求金錢，絕不佔他人小便宜；對自己愛的人和他認為愛他的人會用心交往。

其中，姜文華友人還具體指出，姜文華不撒謊也不會撒謊，不害人也不知道怎麼害人；對別人不設防，不太知人情社裏，不知江湖險惡。

命案發生後，姜文華在復旦大學被捕。（微博@衝鋒號角）

「正因為他太乾淨，太善良，一旦遇到他認為的不公正，他完全不知所措，心裏的反應會比普通人激烈，會有一些幾段負面的想法。但他絕非是心理不正常的人，他會咬着牙，把咽不下去的那口氣嚥下去。」姜文華友人説。

根據這段文字的內容，姜文華是筆者的學弟。他描述姜文華是典型的書呆子，性格孤傲、害羞、木訥寡言並不善言辭。

對此，有網友在該消息評論區稱「這和之前上他課的學生描述的完全是兩個人。」

此前有網友稱姜文華是一個脾氣暴躁性格偏狹，不適合教書的人。還有網友表示，姜文華曾在2018年莫名指着學生説學生要害他，疑似精神問題。

命案發生後，有人公佈和受害者王永珍的聊天記錄，指責復旦大學將女兒強制送入精神病院致死，更多詳情請點擊圖集：

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復旦大學割喉案發生後，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博上表示，無論是出於什麼原因，都要在第一時間強烈譴責「上海市楊浦區邯鄲路某大學」（復旦大學的地址是該路220號）教師姜某持刀殺害同事王某的惡毒行徑。

目前，姜文華已被刑事拘留，警方正進一步調查動機，案件細節還有待警方進一步通報。