雲南3歲女童幼兒園遭「吃屎」懲罰　當地警方介入調查

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-28 16:16

近日，雲南昆明一名3歲女童，疑因上課時未有好好讀書，而遭到幼兒園老師懲罰「去廁所吃屎」，引發廣泛關注。 雖然，幼兒園部分學生表示，該名女童已不是首次被老師懲罰吃屎，但園方仍表示結果尚不明確。目前，當地警方介入調查事件。

周日（23日），就讀於五華區濱濱幼兒園的3歲女童露露（化名）向其母親李女士透露，自己在幼兒園因為不好好讀書、不好好吃飯，被老師懲罰到廁所內吃屎，期間還遭到老師的推搡及擊打臀部。

得知此事後，李女士十分震驚，即時與園方聯絡核實情況，但遭到對方否認。於是，翌日早上李女士再次詢問女兒此事，並進行錄音，李女士問「罰你進廁所做什麼」，露露答「進廁所吃屎」，李女士又問「為什麼要罰你進廁所吃屎」，露露說「因為我不好好讀書」，李女士緊接著問「進去罰你吃屎你吃了沒有」，露露稱「吃了」。此外，露露還表示，自己進了廁所之後，老師便不允許出來。

有幼兒園學生告知，今次並非露露第一次遭到「吃屎」的懲罰。（極目新聞）

李女士表示，帶著孩子去幼兒園討說法時，又被幼兒園其他學生告知，今次並非露露第一次遭到「吃屎」的懲罰，學生們還明確指出是「榮老師」讓露露吃的。李女士又稱，自己的女兒在該幼兒園僅就讀了18天，目前已經辦理休學。

周三（26日），涉事幼兒園回應指，目前調查結果尚不明確，「我們已經交給公安部門和教育部門來進行調查，現在調查結果還沒出來，我也不好多說。」目前，當地警方已經就此事展開進一步調查。

（澎湃新聞）