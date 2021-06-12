台灣疫情｜多名台藝人在大陸接種　蕭敬騰之外還有誰？

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-12 08:30

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，疫苗短缺之下，當地民眾現離境潮，大批民眾赴大陸或其他國家接種，台灣幾位知名藝人也透露已在大陸接種疫苗。

台灣藝人温嵐、孟庭葦分別於6月8日和9日，在微博透露已經在大陸接種新冠疫苗。前不久，台灣歌手蕭敬騰及潘美辰也被曝已在大陸接種疫苗。

温嵐經紀公司表示，因為工作行程會比較密集，預計會在大陸待超過半年，為確保能以健康安全的體魄去迎接每天的工作，温嵐在工作人員陪同下去接種了疫苗，温嵐表示目前為止身體沒有出現不舒服的反應。

孟庭葦9日在微博發佈動態稱，「今日完成了重要的防護，第一針記錄一下」，並附上從排隊、登記到接種疫苗的全過程照片。同時， 孟庭葦與粉絲互動稱，接種疫苗後「真的完全不痛」。

據台媒報道，台灣疫苗短缺之下，島內近日出現離境潮。台媒「ETtoday新聞雲」報道指，台灣機場近來湧現大量出境人潮，其中有不少人是要前往大陸接種疫苗。同時，台灣街頭出現繫有「我們需要疫苗」、「台灣需要疫苗」的絲帶，島內民眾以此表達對當局防疫政策的不滿。

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台灣5月中旬爆發本土疫情以來，目前確診人數已破萬，且平均死亡率2.5%，甚至高於全球平均致死率。儘管日本、美國先後宣佈贈送台灣疫苗，但對絕大多數台灣民眾而言，這些疫苗無法馬上解決當前面臨的危機。

在這種情況下，台灣桃園機場近期赴美旅客暴增，長榮航空宣佈從6月7日起，將每周3班增為每周7班以因應需求，機票售價甚至高漲30%以上，遭戲稱為「逃難潮」，引發社會關注。

值得一提的是，大陸各省市此前已啓動台灣同胞疫苗接種工作。今年1月，廈門就已開放台胞自願免費接種新冠疫苗。

4月17日，上海宣佈啓動在滬居住台胞新冠疫苗預約接種，持台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，自願接種新冠疫苗的在滬居住台胞自4月19日零時起，可進行信息填報，預約成功後憑短信通知在指定時間、地點，攜帶填報時登記的有效證件和預約條形碼前往。