台灣疫情｜1劑高端疫苗可買7劑阿斯利康　台產疫苗高昂價格遭質疑

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-11 12:52

台灣疫苗公司「高端疫苗」6月10日就新冠疫苗臨床二期實驗解盲，數據顯示對人體沒有顯著的安全性危害，抗體生成性亦高達99.8%，符合台灣政府期望。高端方面也表示將向台灣食藥署申請緊急授權許可（EUA）。

高端疫苗的解盲結果交出了讓台灣政府滿意的數據。圖為台灣副總統賴清德參訪高端疫苗公司。（台灣總統府提供）

但是圍繞高端疫苗的爭議並未就此歇緩，解盲數據並未揭露「保護力」這一數據，台灣多位專家不僅呼籲仍需進口國際大廠的疫苗，也指出尚未進行臨床三期實驗的台產疫苗應當作為備用疫苗，不宜充作公費疫苗給民眾施打。

另一項充滿爭議的，則是台灣衛福部5月28日與高端疫苗、聯亞生技簽訂的共1,000萬劑疫苗的訂單，其合約內容及價金引人關注。台灣立法院財政委員會於6月10日對台灣行政院的「紓困4.0」追加預算進行質詢。

民進黨籍立委高嘉瑜詢問台灣衛福部長陳時中，為何當初採購合約，莫德納（Moderna）只買500萬劑、阿斯利康（AZ）買1,000萬劑。陳時中僅回答，要看對方有沒有貨提供，以前有傳出復必泰（BNT）疫苗要賣3,000萬劑，但那時候的冷鏈技術並不完整。高嘉瑜也質疑台產疫苗的價格為何比外國疫苗高，是否有吃定政府的意味，陳時中表示有成本考量。

國民黨籍立委賴士葆則指出「他計算AZ疫苗一劑採購價格為新台幣250元，莫德納一劑為300元，與之相比台產疫苗一劑是多少元」，陳時中僅透露「比新台幣750元略高一些」，不過隨後又改口「因高端疫苗為上市公司，不宜透漏」。

國民黨籍高雄市議員李雅靜批露了台灣衛福部與高端疫苗及聯亞生技簽訂的合約內容，除疫苗單價驚人外，還高含圖利廠商的條款。（Facebook@高雄市議員李雅靜）

接着高端疫苗於6月10日下午舉行解盲記者會後，晚間國民黨籍高雄市議員李雅靜就在Facebook爆出部份採購合約內容，指出台灣衛福部分別斥資新台幣40.3億及37.5億元，向高端疫苗及聯亞生技兩間公司採購1,000萬劑疫苗，聯亞生技的疫苗為一劑新台幣750元，高端疫苗一劑竟高達新台幣881元，且合約還加註「廠商證明其以盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之合同價金」，此消息一出引發台灣網民巨大不滿。

李雅靜引用美媒《華盛頓郵報》的報道，指出伯恩斯坦公司（Bernstein Research）的研究報告發現，美國採購輝瑞BNT疫苗價格為每劑19.5美元（約新台幣540元）、AZ疫苗每劑4美元（約新台幣111元）、莫德納每劑15美元（約新台幣416元）。

她質疑台產疫苗成本是否真有如此高，也指出高端疫苗有接受台灣衛福部疾管署補助「研發COVID-19疫苗」計劃，理應大幅降低研發成本，議定如此高昂的單價顯然不是以「扶植國產疫苗產業」為由即能解釋，更指出合約加註的內文已然是不平等條約，若日後台灣境內的公共工程也如此仿效，該當何如？

自台灣衛福部的採購合約消息一出後，已在台股市場掛牌的高端疫苗，股價從5月31日的350.5元連續六個交易日跌停，至6月7日跌至207.5元，但在解盲前兩天的6月8日及9日連續收漲停至250.5元。6月11日，也就是解盲隔日，高端開盤即漲停在275.5元。