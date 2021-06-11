台灣疫情︱新光三越店員隱瞞接觸史　狂咳20天繼續上班害同事確診

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-11 23:29

台北新光三越站前店傳有櫃姐隱匿接觸史害同事確診。也是櫃姐的確診者向媒體爆料，指W櫃姐有6名家人確診，母親還因此過世，5月還曾回老家一趟，期間持續上班，還狂咳嗽，結果6月1日有同樓層櫃姐確診，W櫃姐6月8日確診，而自己10日也PCR陽性確診。

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據媒體報導，5月中左右，W櫃姐6名家人確診，5月22日母親離世，但在此之前，W櫃姐5月初回老家兩次，一次與母親慶生，又提到有回家吃媽媽煮的麻油雞，這兩次的接觸史，W櫃姐都沒有回報，5月出現症狀後仍照常上班。

投訴人透露，W櫃姐大約從20日開始就狂咳嗽，咳了將近20天，還一直嗜睡，與樓管反映後的處置方式也很差，讓鄰近的櫃位相當緊張，指出樓管只有拿出W櫃姐去診所就醫的證明，而不是請W櫃姐去快篩，因為她沒有明顯的接觸史。

對此，新光三越站前店表示，得知有員工確診後，9日早上8點就做全館大消毒，12點才營業，針對確診者的接觸者也安排了調查，目前沒有異狀，昨天下午5點也提早打烊進行清消。

台北市衛生局主任秘書邱秀儀昨日回應，針對新光三越站前店這件事確實不知道，也需要時間調查。

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