廣州疫情｜多區開展數輪全員檢測　專家：反覆篩查因病毒有潛伏期

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-10 16:22

周三（9日），廣州再增6宗本土確診（包括2宗由無症狀感染者轉為確診），全市11個區日前均已完成全員核酸檢測，其中部分區域已進行兩次或以上全員檢測。 針對為何對封閉、封控管理區域開展多輪核酸檢測，以及為何封閉管理區經過多輪核酸檢測仍可發現感染者等疑問。有內地專家表示，新冠病毒存在潛伏期，不同的人被檢出核酸的時間不一樣，反覆多次核酸篩查非常有必要。

6月10日，廣州荔灣開展非封閉和非封控管理區域新一輪全員核酸檢測。（中新社）

據了解，廣州市11個區在完成全員核酸檢測之後，海珠、越秀等區已開展第二輪全員檢測；荔灣區芳村片區已進行第四輪全員檢測。對此，廣州市衛健委疾控處副處長李鐵鋼表示，從病毒入侵體內，在體內經過一定程序，最終通過實驗室檢測出來，需要時間。不同的人被檢出核酸的時間不一樣，發現新發病例之後會立即啟動對該區域快速核酸篩查，這就會發現一部分陽性病例，但有一部分人可能並不是今天就能檢測到，於是會啟動第二輪、第三輪核酸檢測，用多輪核酸檢測來發現處在不同階段的核酸檢測陽性人群。儘早把可能的感染者全部挖出來，把整個傳染源從社區中全部管控起來，消除社區傳播風險尤為關鍵。

那麼，對於為何一些封閉管理區經過多輪核酸檢測仍發現陽性感染者，廣東省新冠肺炎研判專家組成員、暨南大學教授王聲湧說，封閉管理區內近期新報告的感染者並不是新近被感染的，而是採取封閉措施後通過主動篩查發現。病毒感染潛伏期短則2-4天，長的14-21天。對於潛伏期比較長的感染者，此前兩三輪核酸檢測可能沒表現陽性；對於潛伏期較短的感染者，可能在潛伏期已將病毒傳染他人，要多輪檢測才會陸續篩查出來。

實際上，感染者經多次檢測才篩查出核酸陽性的情況並不少見，如深圳龍崗區6月6日報告的確診病例，此前11次核酸檢測結果均為陰性，第12次才檢出陽性。廣州荔灣首發病例郭阿婆的丈夫亦是在進行3次核酸檢測後才確診感染。

此外，王聲湧又指，在大規模核酸採樣過程中，採樣位置不夠準確、操作不規範、樣本保存不完善等原因也可能造成「假陰性」，因此，反覆多次核酸篩查非常有必要。