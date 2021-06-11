廣州疫情｜昨增9宗本土病例　本輪疫情重型和危重型患者比例偏高

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-11 09:53

據「健康廣東」微信公號消息，廣東省昨日（10日）新增9宗新冠肺炎本土確診病例，均為廣州報告。另外，有專家表示，廣州本輪疫情具有新特點，包括重型、危重型比例偏高。

除本土病例，廣東昨日新增1宗境外輸入確診病例，為廣州報告，來自柬埔寨；有1宗境外輸入無症狀感染者轉確診病例，為廣州報告，來自柬埔寨。新增5宗境外輸入無症狀感染者，其中廣州報告2宗，分別來自美國和剛果金；佛山報告2宗，分別來自美國和吉布提；肇慶報告1宗，來自烏干達。新增3宗出院。截至昨晚24時，全省累計報告2593宗確診病例，其中1061宗為境外輸入；目前尚有178宗在院。

至於全國方面，內地昨日新增22宗確診病例，除上述的廣州本土病例，其餘13宗均為境外輸入，包括福建3宗，上海2宗，廣東2宗，四川2宗，北京1宗，江蘇1宗，浙江1宗，雲南1宗。目前，內地累計91359宗確診病例，4636人死亡，另有10宗疑似病例。

另外，國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家、中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東向央視介紹稱，與武漢疫情以來以及後面20多次局部聚集性疫情的病人比較下，今次廣州本輪疫情進入重型和危重型患者的比例相對偏高，約是10%至12%的比例，而以往則是2%至3%，高一點不過是5%至8%，局部的也有8%至10%。他表示，之所以這一批比較高，可能是這批疫情毒株致病率比較強所導致。