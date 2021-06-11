渝32校外培訓機構被查　習近平：學校不能把學生課後時間全推社會

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-11 19:30

據新華社報道，重慶市近日對主城區校外培訓機構開展突擊檢查，發現32家校外培訓機構存在違法違規行為，當局表示將依法從速從嚴處置。而國家主席習近平日前到訪青海西寧市考察調研期間，亦談到校外培訓問題，表示學校不能把學生的課後時間全部推到社會上去。

重慶存在違法違規行為的校外培訓機構，包括違規超期收費、超標超前培訓，現場提供教師名冊與實際上課教師不符，同時涉嫌廣告絕對化用語的重慶新東方教育培訓學校有限公司九龍坡分公司；在住所外擅自設立培訓機構，涉嫌無證無照非法辦學。還有培訓機構存在未公示收費標準、預收費超過其備案價格、涉嫌從事與招生入學相關活動等違法違規問題的重慶市南岸區大英豪課程培訓學校有限公司等。另有機構存在未公示收費標準、預收費超過其備案價格、涉嫌從事與招生入學相關活動等違法違規問題。

對此，市場監管部門和教育部門表示會依法從速從嚴處置，進一步強化日常監管、加大查處力度，規範校外培訓市場秩序，切實維護學生、家長的合法權益。

習近平指出，學校不能把學生的課後時間全部推到社會上去，學校的老師應該承擔學生基本的學習。（新華社）

另一方面，習近平周一（7日）下午到訪位於西寧市文匯路街道的文亭巷社區，當時一批剛剛放學的孩子正在社區綜合服務中心一層閱覽室寫作業、做手工，習期間讚賞了學生們的手藝。他指出，學校不能把學生的課後時間全部推到社會上去，學校的老師應該承擔學生基本的學習，「不能在學校裡不去做，反而出去搞校外培訓了，這樣就本末倒置了。現在教育部門正在糾正這種現象」。不過他同時指出，若孩子還有時間精力，來到社區，引導他們做一些符合興趣的事情，這種形式也很好。

此外，早在5月21日，中央全面深化改革委員會第十九次會議便審議通過了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，當時主持會議的習近平提到，義務教育是國民教育的重中之重，要充分發揮學校教書育人主體功能，強化線上線下校外培訓機構規範管理等。會議又指出，要全面規範管理校外培訓機構，堅持從嚴治理，對存在不符合資質、管理混亂、藉機斂財、虛假宣傳、與學校勾連謀利等問題的機構，要嚴肅查處；要明確培訓機構收費標準，加強預收費監管，嚴禁隨意資本化運作。