新東方講師稱朝鮮戰爭是中國發動侵略　校方緊急與其解除合同

內地培訓機構新東方的一名教師王誠早前曾在課堂發表言論稱，朝鮮戰爭是中國發動的侵略戰爭，他又指，中國人當時為蘇聯充當炮灰。相關影片近日在內地網絡流傳，引起關注。 新東方15日對此回應稱，王誠是公司兼職外聘考研講師，新東方注意到他在課程中發表「錯誤言論」，已經和其解除合同。

內地網絡社交平台流傳一則新東方在線考研管理綜合類課程影片，其間新東方講師王誠發表大量涉及朝鮮戰爭的言論。

影片顯示，在線考研的歷史輔導老師王誠稱，「我們的歷史被篡改了，抗美援朝戰爭是世界公認的由中國發動的侵略戰爭，是蘇聯人讓中國當炮灰等。」

7月15日晚，新東方官方微博發佈聲明稱，網絡流傳影片為王某13年至14學年錄製的課程節選，已於2015年底隨課程更新下架。網絡流傳片段是盜版錄屏流傳。

新東方稱，在「注意到課程中錯誤言論」後，已於7月15日晚間立即與王解除所有合同，其所有課程視頻也已全部下架處理。

新東方說，因平台對課程內容審核不嚴，對廣大學員及社會各界造成了極大傷害，對此深表歉意。新東方又表示，對於此類事件絕不姑息。一定以此為戒杜絕此類事件再次發生。

新東方，全名北京新東方教育科技（集團）有限公司，總部位於中國北京市海淀區中關村，是綜合性教育集團，同時也是教育培訓集團。該集團創始人為俞敏洪，目前擔任新東方教育集團董事長、洪泰基金聯合創始人、中國青年企業家協會副會長、中華全國青年聯合會委員等職。