童言無忌？「長大後嫁給爸爸」文案惹議　深圳地鐵撤下新東方廣告

深圳地鐵一號線車廂內主題為「童言無忌」的廣告文案近日引起質疑，「爸爸，長大以後我想嫁給你！」「媽媽，長大以後我想娶你！」等標語被指「毀三觀」。 據悉，投放廣告的一方是教育機構新東方深圳學校，深圳地鐵表示，周三（5日）地鐵停止運營後，會撤下引起爭議的廣告。

深圳地鐵車廂內主題為「童言無忌」的廣告文案近日引起質疑。（網上圖片）

有網友周二（4日）在微博貼出深圳地鐵一號線車廂圖片，圖片中車廂地板、牆壁上都貼有「童言無忌」的標語，其中「爸爸，長大以後我想嫁給你」「媽媽，長大以後我想娶你」這些標語引發網民質疑。

有網民留言稱，「孩子會說出這樣的話不奇怪，家長一般都會去正確引導，但是貼出來就有點不合適了吧，萬一誤導小朋友呢。」有人也批評說：「童言無忌的話那麼多，非挑這種有歧義有爭議的。」還有人直接質疑「戀童癖不夠多嗎」。

主題為「童言無忌」的車廂廣告由新東方學校投放。（網上圖片）

據網民貼出圖片，車廂上印有「新東方 老師好」字樣，疑似新東方教育科技（集團）有限公司投放的廣告。深圳新東方的客服工作人員周三回應稱，上述廣告確實是深圳新東方投放的地鐵廣告，他們已經知悉前述問題，並將反饋給市場部，市場部門後續將盡快解決。

新東方的工作人員還表示，上述文案的出發點主要是從小孩子單純簡單的角度，童言無忌地表達對爸爸媽媽的愛，並強調文案是想表達簡單純粹的親情。但同時也理解廣告用語放在公共空間會產生歧義。

深圳市地鐵商業管理有限公司同日也回應稱，該廣告確為新東方深圳學校投放，當時審核時內容合法合規。據相關負責人梁先生表示，針對此次網民質疑的廣告，將在8月5日地鐵停止運營後進行撤下處理。他還表示，後續將加強廣告經營單位的管理，確保後續廣告內容審核時必須在保證合法合規的前提下，進一步加強道德文化等方面內容的審核評估。

（澎湃新聞／南方都市報）