開5倍以上薪資、不限學歷學校　華為全球招募「天才少年」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-11 22:05

2019年6月起，華為創始人任正非從全球範圍內招募「天才少年」，並用頂級薪酬吸引頂尖人才，被招募的「天才少年」亦頗受外界關注。 近日，華為再發布招募令尋找「天才少年」，挑戰世界級課題。招募令中，華為官方明確表示不限學歷、不限學校。

過去兩年，華為提出「向上捅破天、向下紮到根」的新口號，指的是華為一方面要將基礎科研進行到底，另外也要努力探求前沿科技，向上突破。

今次的「天才少年」招募令中，華為稱，「向上捅破天，向下紮到根。如果您有志於探索未知、創造未來，加入我們，用自己的聰明才智為人類社會的進步做貢獻！我們渴求有能力有意願挑戰世界級難題的您。」

招募令顯示，涉及的專業領域包括在數學、計算機、物理、材料、芯片、智能製造、化學等，在相關領域特別有建樹，並有志於成為技術領軍人物。

招募令還列出三個「加分項」，包括重量級科研成果/論文/專利、頂級實驗室/尖子班畢業、國際頂級競賽獲獎。

華為承諾，「天才少年」們加入華為之後將獲得世界級挑戰性課題，華為將提供大牛導師（即是頂尖導師）、全球化的視野、平台和資源，以及「5倍+」薪酬。

雖然招募令中未有明確指出薪資是多少，但華為去年招募的「天才少年」中，薪資共分為3個級別，最低年薪為89.6萬元（人民幣，下同），最高年薪達201萬元。

華為「天才少年」計劃是由創始人任正非發起，用頂級薪酬吸引頂尖人才的項目。（資料圖片）

據了解，華為「天才少年」招募計劃最早被外界所熟知，是源自任正非2019年在公司經營管理團隊EMT的一段講話。他表示，當年華為從全世界招進20-30名「天才少年」，明年再招200-300名，「這些『天才少年』就像『泥鰍』一樣，鑽活我們的組織，激活我們的隊伍。」

華為雲人工智能領域首席科學家田奇表示，「天才少年」多數指的是25歲-30歲剛剛畢業的博士研究生，培養「天才少年」第一步是溝通，了解他們的長處；第二步，「好鋼用在刀刃上」，把業務痛點、難點介紹給他們，做好創新從0到1到N的鏈接；第三，鼓勵他們主動地去發現問題、解決問題；第四，提供很好的一個實驗室的氛圍，鼓勵自由思考和討論。

此外，據早前報道，華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪流程：履歷篩選、筆試、初次面試、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗。