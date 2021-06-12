廣州疫情｜未如實申報去過中高風險地區　染疫夫婦被立案偵查

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-12 11:39

廣東廣州市日前通報南沙區張某一家六口感染新冠肺炎病毒的案例，事後這家人被指「瞞報病情」。其中一名當事人周四（10日）發文澄清，家人沒有瞞報病情，還稱網上的傳言讓他們一家受到嚴重的網絡暴力。 不過，廣州南沙警方周六（12日）通報稱，張某夫婦未如實向所在社區申報曾去過中高風險地區，已對其二人涉嫌妨害傳染病防治依法立案偵查。

6月5日，廣州市南沙區對全區戶籍人口、來穗人員就地開展全員核酸檢測工作。（中新社）

根據警方通報，家住南沙區珠江街嘉安花園小區的張某夫婦於5月25日曾到過荔灣區中南街鵝公村（荔灣店）就餐。6月4日，南沙區在疫情防控主動排查過程中，發現該小區一個「五合一」樣品初篩疑似陽性後，對該樣品所涉人員張某等5人進行單人單管採樣送檢。翌日，張某夫婦二人被市疾控中心確診為新冠肺炎病例，後被醫院收治。此前，其二人活動軌跡已涉及南沙區多個公共場所。

張某妻子日前在今日頭條以認證帳號「生病的小懶貓」發文稱，網上有指他們一家人「瞞報病情」，相關假消息猖獗，令他們受到嚴重的網絡暴力，且家人的信息都被暴露，家公更在看到網上的輿論後氣得連續2天發燒，至今未穩，故她決定站出來澄清。她在文中還強調，警方已經替他們澄清，希望外界不要再去相信無端的謠言。

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「生病的小懶貓」發文強調沒有瞞報病情，希望外界別相信謠言、傳播謠言。（今日頭條）

不過，南沙警方隨後表示，經初步調查，張某夫婦未如實向所在社區申報曾去過中高風險地區。6月3日，張某陪同妻子前往醫院就診時，妻子未如實填寫《新冠肺炎流行病學調查問卷》，未如實告知醫生近14天內的旅居史。因張某夫婦的行為引起新冠肺炎傳播嚴重危險，目前警方已對其二人涉嫌妨害傳染病防治依法立案偵查。