新冠肺炎｜內地首款噴鼻式疫苗將申報臨床試驗　7天可產生抗體

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-17 10:34

新冠肺炎疫情持續，截至3月14日，內地已有17支新冠疫苗進入到臨床階段，4款疫苗附條件上市，另有4款疫苗獲准緊急使用。 在針劑式新冠疫苗以外，內地首款自主研發的噴鼻式新冠病毒疫苗也即將完成靈長類動物臨床試驗，並計劃於近期申報開展臨床試驗。

綜合《青島早報》等媒體報道，這款噴鼻式疫苗由青島海華生物醫藥技術有限公司研製，是一款表達新冠S基因重組副粘病毒載體疫苗。報道指，在已完成的動物試驗中，該疫苗具有抗體產生快、使用便捷、可迅速普及免疫等特點，7天可產生保護性抗體，防護效果目前可達到國際先進水平。

疫苗研發有很多不確定因素，為了更大限度提升研發的成功率，內地主要集中在五條技術路線，涵蓋滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗，以及核酸疫苗（包括mRNA疫苗、DNA疫苗）。

目前在內地附條件上市的4款新冠疫苗，主要為滅活疫苗和腺病毒載體疫苗。海華生物首席科學家李明義表示，從技術路線上看，海華生物研發的新冠疫苗是基於基因重組技術研發而成，屬於核酸疫苗技術路線。

從接種方式來看，內地已上市的4款新冠疫苗是通過肌肉注射實現細胞免疫和體液免疫，噴鼻式疫苗最大的不同之處是通過鼻腔接種，使用起來比較便捷。李明義稱，試驗結果顯示，鼻腔疫苗大約7天就可以獲得良好的免疫效果，時間要短於肌肉注射。

海華生物自主研發的首款鼻噴式副粘病毒載體新冠疫苗。（公司供圖）

目前海華生物正在與暨南大學的廣州暨南生物醫藥研究開發基地共同開展靈長類動物臨床試驗，通過攻毒實驗，驗證活體動物對新冠病毒的保護作用，並將於近期申報臨床試驗階段。此外，該疫苗已同時在國內、美國和新加坡啟動專利申報工作。

本港也在研製噴鼻式新冠肺炎疫苗。去年9月，香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室（國家重點實驗室）宣布，夥伴廈門大學，北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，開展臨床實驗。

港大研發的新冠肺炎噴鼻式疫苗，獲得國際組織流行病預防創新聯盟（CEPI）提供62萬美元種子基金資助。（資料圖片 / 張浩維攝）

據港大介紹，這是一款噴鼻式疫苗，能同時針對新冠狀病毒和流感病毒。疫苗可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，激活局部粘膜免疫應答和全身性免疫應答，從而發揮高度針對性保護作用。

今年3月3日，港大臨床試驗中心開始招募志願者參與噴鼻式疫苗的臨床研究，以獲取此疫苗在人體內的安全及免疫反應數據。