G7峰會｜中國兩大畫師諷刺畫作寓意深？網民解讀細節大讚「神作」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-12 15:40

七國集團（G7）領導人峰會6月11日在英國開幕。中國畫師、美學博主「半桶老阿湯 」發布最新諷刺畫作，寓意解讀引發關注。而此前畫師「烏合麒麟」也曾發布類似諷刺畫作。

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微博認證為數字繪景師、美學博主的網民「半桶老阿湯 」6月12日發表題為《The Last G7》的畫作。畫作以頭上帶有國旗帽子的動物代表參會的各個國家，最左邊的是代表德國的黑鷹，其次是代表澳洲的袋鼠，代表日本的柴犬，代表意大利的狼，中間是代表美國的白鷹。從美國往右，依次是代表英國的獅子、代表加拿大的河狸、代表法國的高盧雄雞。

除上述主要國家外，會議桌前的一些動物也代指一些國家和地區。在會議桌最右邊跪着的是代表印度的大象，會議桌下是代表台灣的青蛙，其中一隻青蛙試圖跳上桌子。

從這些動物的神態及動作來看，網民總結稱「德法和美國貌合神離；意大利要收拒絕；英國和加拿大效忠；澳洲輸着中國的營養液，伸手試圖偷錢；美國用廁紙印着越來越不值錢的美元；日本端茶送核廢水；印度目前病得最厲害，杯子裏是牛尿；桌上擺着的蛋糕是他們企圖瓜分的中國，殊不知這是最後的晚餐……」

另外，加拿大河狸手中拿着是華為公司高管孟晚舟的人偶；美國白鷹腳下的鐵鈎，是諷刺美國強制黑奴種植棉花；澳洲前面擺放的兩盒藥，指的是前蘇聯開發的向核戰爭中暴露在核輻射中的民眾發放的藥物；桌上還有帶血的棉花。

而印度大象身前地面上有「救救我」字樣，象身後的牆頂寫着「我們有自由和民主」；對面牆頂寫着「我們帶來自由和秩序」；美國頭上為「藉此我們依舊能統治世界」。

對於畫作的諸多細節，不少中國網民都稱讚是「神作」和「精妙絕倫」，也有人感嘆「高手在民間」、「比很多官媒強多了」。

值得一提的是，自稱「戰狼畫手」的「烏合麒麟」也曾創作畫作對G7指責中國「侵犯人權」進行諷刺。5月7日，「烏合麒麟」在其微博發了張「老照片」，該作品以日前G7外長會合影的照片為藍本進行加工創作，並配以文字，「發張老照片，上次這幫傢伙為了中國搞在一起還是1900年，120年了，還在做夢！」

這幅漫畫也有很多細節，當初以鎮壓義和團之名行掠奪中國之實的八國聯軍，筆挺地以「社交距離」站開：大英帝國（英）、美利堅合眾國（美）、法蘭西第三共和國（法）、德意志帝國（德）、俄羅斯帝國（俄）、大日本帝國（日）、奧匈帝國（奧）和意大利王國（意）。在G7下邊的文字，加入了「invaders」，意為「侵略者」。時間也改成了1900年，這個時間正是八國聯軍侵華的時間。

烏合麒麟曾就多個社會熱點創作漫畫（請點擊大圖瀏覽）：