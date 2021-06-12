莫文蔚穿D&G服飾惹內地網民不滿　胡錫進：互聯網輿論應多元

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-12 16:24

2018年11月，意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana（內地稱「杜嘉班納」，下稱「D&G」）的一段「起筷吃飯」宣傳影片，被指帶有種族歧視性質，D&G設計師更直接攻擊中國，網民隨即發起抵制行動。最終D&G拍攝影片公開就事件致歉。 時隔兩年半，近日有網民發現，莫文蔚《婦女新知2021》MV中的其中一個造型是D&G的新款衣服，其微博頭像也換成身穿該品牌衣服的照片。事件隨即引起廣大內地網民不滿，並登上微博熱搜。目前莫文蔚已將有關貼文刪除，並已更換頭像。

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有網民表示，作為公眾人物，此番大肆宣揚「辱華」品牌的行為不妥，「穿衣是你的自由，你披個麻袋都不會有人罵你，但你穿的是辱華品牌 ！在中國的外國企業應當尊重中國，尊重中國公民。​」

還有網民問及「你以為大家都忘了D&G辱華事件嗎？」，「為什麼一定要抵制辱華產品？因為它傷害侮辱我的國家就是不可饒恕。沒有任何國家的人會看得起連自己國家都不認可並且還大肆使用侮辱自己國家產品的人。」

不過，也有人認為部分網民的反應過激，並為莫文蔚發聲稱「我覺得有什麼誤會吧 印象裏莫文蔚一直都是愛過形象啊！上次她開演唱會去西藏就是舉的中國國旗 。」

官媒《環球時報》總編輯胡錫進也發文評論此事，他認為網民有權利表達他們對任何品牌任何明星的態度和強烈情緒。但他誠望這一次各機構帳號保持克制，不輕易入場舉旗，讓網民與品牌和明星自行了斷。「我們的互聯網輿論場應當有這樣的多元生態。」

D&G辱華風波源於一段宣傳影片，亞裔模特兒用筷子吃意大利麵、薄餅等，不少中國網民認為影片姿態傲慢，顯示西方人對中國的刻板印象，質疑其歧視中國傳統文化和刻意醜化中國人物。（影片截圖）

2018年，D&G在上海舉辦「Dolce & Gabbana The Great Show」前發布了一段宣傳影片，內容是一名亞裔模特兒用筷子吃意大利麵、薄餅等，片中旁述詞又以「小棍子」形容筷子。不少網民認為影片姿態傲慢，顯示西方人對中國的刻板印象，質疑其歧視中國傳統文化和刻意醜化中國人物，更直指是「辱華」。

隨後該品牌的創辦人同設計師被踢爆曾在Instagram指中國是「屎之國」，激起內地網民不滿，不少明星亦隨即同該品牌切割並宣布解約，事件鬧得非常激烈。