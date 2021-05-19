台灣技嘉捲辱華風波　兩高管被開除創始人請辭子公司董事長

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-19 13:43

台灣知名電子產品大廠技嘉科技（GIGABYTE）早前在官網手提電腦的廣告文案中，介紹自家產品是堅持台灣製造的同時，卻指其他品牌選擇中國代工製造是「低成本、降低質量」，結果被中共共青團點名批評：「技嘉，誰給你這麼大勇氣？」 近日，網傳技嘉科技創始人葉培城請辭子公司盈嘉科技董事長，兩位高管亦被開除。對此，陸媒《時代財經》周二（18日）詢問技嘉科技代理發言人，後者確認了該人事變動屬實，惟未予置評。

有網民周一（17日）於「精英玩傢俱樂部」論壇發帖，稱「技嘉內部高層變動，筆記本子公司盈嘉科技董事長請辭」，並發布了兩份文件截圖，稱「群裡發的，說技嘉高層變動了，不知道真假，真實性存疑」。

其中一份文件為「員工懲處案」，據說明，副總經理陳俊丞、行銷部課長許悅因違反工作規則，使公司蒙受重大損失情節重大，依勞務法規定終止僱傭關係，即日生效。另一份文件則為「葉培城先生請辭盈嘉科技董事長」，稱葉培城因MIT事件造成公司重大不良影響，遂請辭上述一職，經董事會核准即日生效。公開資料顯示，葉培城在1986年創辦技嘉科技，現為技嘉科技股份有限公司、寶嘉聯合股份有限公司創始人暨董事長。

技嘉科技公司代理發言人周二上午向《時代財經》證實該人事變動，惟未予置評，只稱相關內容乃是公司的內部公告外流，目前公司並無計劃針對內部公告對外說明。公開資料顯示，盈嘉科技為技嘉科技集團投資100%股份的子公司，從事手提電腦的研發及銷售。

據早前報道，涉事的技嘉科技廣告文案主要是宣傳新一代電競手提電腦AERO系列，該文案以「MIT」為主軸，宣傳產品是「Made In Taiwan Demanding High Quality」。廣告文案稱，技嘉科技的手提電腦堅持台灣製造，質量嚴格控管，「不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造，技嘉致力於打造卓絕且高性能的零組件和筆記本電腦」。

事後，批評聲浪快速在大陸輿論場中蔓延開，技嘉科技為此發聲明道歉，指是部分文字內容與事實嚴重不符，是內部管理不善所致。聲明提到，公司產品的生產線遍布中國大陸，產能佔比高於90%，「技嘉深以中國生產的品質為榮，中國生產協助技嘉為全球消費打造優秀產品和優質體驗，產品品質多年來經受住了市場和消費者的檢驗」。聲明最後指，技嘉會對此事的不當言論深刻檢討並進行整改，將加強內部管理和培訓。

（時代財經／綜合報道）