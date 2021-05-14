台國際關係學者：技嘉辱華爭議很常見　台灣產業「離不開中國」

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-14 21:30

技嘉科技（GIGABYTE）近期被大陸共青團點名批評「嘲諷中國製造」，點燃大陸情緒，相關產品也跟著在電商平台下架。隨着中國大陸經濟實力崛起，全球無人能忽視其14億人的市場，台灣學者表示，全世界最離不開中國的就是台灣，其他國家在全球供應鏈的佈局，可能要分國別、產業別去看，但就台灣來講，「離不開中國是無庸置疑」。

台灣學者表示，全世界最離不開中國的就是台灣，其他國家在全球供應鏈的佈局，可能要分國別、產業別去看，但就台灣來講，「離不開中國是無庸置疑」。（多維新聞）

台北醫學大學通識教育中心教授、國際關係學者張國城5月13日向多維新聞網表示，民族主義在中國向來不是一個陌生的名稱，以演藝人員來説，其實也並非只有台灣的藝人會受到中國網友的抵制，事實上其他的外國藝人，若有任何表態讓中國民眾不高興，常常就會有激烈的言詞出現，這應該是大家都習以為常、很清楚的事情。

雖然這次的技嘉科技，包括先前鬧的滿城風雨的H&M新疆棉事件，均由共青團出面點名，以及Tesla先前在中國大陸鬧出的安全疑慮風波，中國大陸官媒央視批評其「傲慢」，外界猜測這波民族情緒是由大陸官方所鼓動，但張國城對此持保留態度。他認為，官方肯定沒有特別阻止，或決定先讓這個熱潮熱一陣子，再來阻止，「這應該是沒有問題的」，但中國官方是不是會真的這樣鼓動民族情緒？北京方面應不會做這樣的決定。

而這樣的民族情緒，加上以美國為主的西方國家倡議重組供應鏈，北京也提出雙循環經濟，強化建構內循環來因應，這樣的時代大背景，是否會影響全球供應鏈的佈局？張國城表示，其實中國現在在工資等各方面，經營成本正逐步提升，因此外國廠商、特定廠商這些傳統勞力比較密集的產業，慢慢移出中國並非現在才開始，而是持續一段時間了。

他認為外界不必強調是因為民族主義等因素，導致外國企業離開中國，而是這本來就是一個趨勢，如同過去的「騰籠換鳥」概念，這也並非專指特定一個地方，而是整個中國產業發展的必然步驟，而這樣的產業轉型、資金的移動、投資的變更，都應該用更健康的態度去看，相信北京方面也是持這樣的態度。

張國城説，本來在中國的內資、外資就來來去去，中國現在是最大的投資國，有許多國家投資中國，中國也對外有很多投資，這彼此之間並不衝突，若換成是幾十年前，別人或許還會質疑「都在吸引外國投資了，你還投資國外幹嘛？」但現在不會有人問這個問題了，基於市場需求，接受外國投資，也投資外國，是很正常的事情。

另外，由於中國大陸擁有14億人的巨大市場，幾乎沒有任何企業能忽視這一個市場，張國城強調，全世界最離不開中國的就是台灣，台灣對中國的貿易依存度、對外投資佔GDP比例等等，都是最大的，拿台灣來跟其他國家談，狀況恐怕完全不一樣，其他國家的狀況，可能要分國別、產業別去看，但就台灣來講，「我想離不開中國是無庸置疑」。