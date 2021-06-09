中共百年｜傳多地毛左人士遭秘密逮捕　分析稱為維穩

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-09 10:40

距離2021年7月1日中共建黨百年大慶不足一月，有消息指，北京從各地秘密逮捕多名毛左人士，以確保百年大慶順利舉行。

中央社6月8日報道稱，在山東省濟寧市警方為首的動員下，5月間華北數省警方對擁護毛澤東思想的多名左派人士進行跨省逮捕。消息人士指，這是中共百年大慶維穩的一環。

消息稱，這項跨省逮捕行動於5月12日展開，且以秘密方式進行，不少鎖定對象被捕後連家人都不知道，直到鎖定對象被發現失聯多天，家人才輾轉得知這項逮捕行動。

報道指，警方行動遍及山東、河北、河南、陝西等華北省份，導致包括枱面人物在內的多人被捕。據稱，這波首先被捕的是知名毛左人物、現年77歲的山東曲阜師範大學教授馬厚芝。

2009年，馬厚芝在重慶成立「中國毛澤東主義共產黨」，並推舉高喊「唱紅打黑」的時任重慶市委書記薄熙來出任「總書記」，馬厚芝被以「顛覆國家政權罪」判刑10年，直到2019年10月獲釋。

報道又指，毛左陣營至少有劉清風、付鳴翔、胡加洪、聶聚寶、鄔榮華等人陸續被捕。其中鄔榮華被捕時，曾偷偷拍下自己被上手銬的畫面。除上述人士外，毛左團體認為還有其他人被捕，只是尚待證實。

近日大批毛左支持者去電濟寧市公安局，質疑警方為何要逮捕上述毛左人士。濟寧市公安局則回應，這些人士涉及「團伙犯罪」，且「肯定有罪」，但「和宣傳毛主席沒有關係」。另有一名警官稱，「辦案涉及警務秘密，沒有義務告知。」「為什麼要把這個事鬧到社會上去搞什麼聲援，這是炒作。」

有消息人士解讀，中共建黨百年即將到來，當局需要穩定環境，這些毛左人士如果沒有具體犯罪事實，應該不會受到太嚴苛的對待。