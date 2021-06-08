中共百年｜慶祝大會演練本周六日舉行　北京天安門地區交通管制

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-06-08 09:49

距離7月1日中共建黨百年大慶不足一月，北京計劃在數日內進行「核心要素演練」，以確保活動當天順利進行。

中共建黨百年大慶活動，中共現任和退休領導人很可能同時出現。圖為2019年10月1日國慶活動，習近平（中）、江澤民（右）、胡錦濤出席。（AP）

據《北京日報》6月8日報道，當天北京市公安局發布有關中共建黨百年「核心要素演練」期間交通管制的通告。通告稱，6月12日至13日，天安門地區及長安街沿線舉行中共建黨百年慶祝大會「核心要素演練」。期間，天安門周邊多條道路禁止機動車通行和停放。

天安門地區管委會早前也公布，天安門廣場6月23日至7月1日暫停開放，進行中共建黨百周年慶祝大會搭建施工工作。

中央宣傳部副部長王曉暉此前在3月23日的新聞發布會上宣布，將以「中共中央」名義舉行慶祝大會，中共總書記習近平將發表講話。

按照慣例，中共退休領導人如江澤民、胡錦濤、温家寶、朱鎔基等也將會參加公開活動，除非身體條件不允許。另有消息指，中共將在大慶期間進行「建黨100周年慶祝表演」活動，其中解放軍將出動直-10、直-18、直-20直升機，殲-20隱身戰機參與表演。但該消息暫未得到證實。

自習近平上台以來，其主導的大閲兵有2015年抗戰勝利日大閲兵、2017年解放軍建軍朱日和沙場點兵、2018年南海大閲兵、2019年青島閲兵、2019年國慶大閲兵。