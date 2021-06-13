廣州疫情｜自爆發起已持續24天　專家料於6月20日前清零

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-13 16:35

自5月21日至今，廣州本輪疫情已持續24天。對於廣州疫情到底何時結束，廣東省疾控中心首席專家馬文軍認為，本次疫情規模應該可在6月20日前清零。

廣東省預防醫學會微信公眾號昨日（12日）轉載馬文軍撰寫的文章《廣州疫情何時結束？ 》。回顧廣州本次疫情，馬文軍認為有四大特點，首先疫情是由病毒變異株引起的傳播，潛伏期短，感染者病毒載量高，傳播速度快。按照病毒變異的一般規律，若變異株傳播速度增加，致病力會有所下降，但這次病例中無症狀感染者的比例並不高，或因感染者病毒載量高所致，或者提示該變異株的致病力並沒有明顯下降。

其次，本次疫情官方公布的病例之間的傳播鏈比較清楚，說明大數據的應用，流行病學調查的精準性較高，能清楚地刻畫出這次疫情傳播的來龍去脈，也說明這次疫情還沒有大規模社區流行。

再者，從空間分布範圍而言，大部分確診個案都集中在荔灣區的白鶴洞街和中南街，其餘則分別在廣州南沙區、海珠區、番禺區、越秀區、佛山市、茂名市、湛江市等，說明疫情是相對集中。

最後，從病例來源而言，絕大部分病例是從重點人群和密切接觸者中發現，說明病例基本來源於管控人群。由於管控人群處於居家或集中隔離狀態，難以再在社區繼續傳播，因此對切斷傳播鏈，平息疫情具有重要意義。綜合上述流行病學特點，可以判斷廣州本次疫情已逐漸減弱，控制指日可待。

馬文軍指出，每一次爆發疫情均有本身的規律。從理論上分析，新冠爆發疫情規模和持續時間取決於兩個重要因素，一是疫情發現早晚，發現得愈遲，採取措施就愈遲，控制愈難，清零時間就愈長；其次是防控措施的力度，防控措施力度愈大，清零時間愈短。

馬文軍表示，廣州本次疫情與去年3月廣州輸入疫情流行曲線相似，若按照去年疫情的流行趨勢預測本次疫情未來的變化，本次疫情約於6月17日清零，共146宗確診個案；若按照北京去年新發地市場爆發的疫情流行模式，預測疫情約在6月18日清零，總病例約154宗。