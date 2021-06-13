新冠肺炎｜內地研究：變異株相互結合成新變種　現有疫苗備受挑戰

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-13 10:25

新冠肺炎大流行至今一年多，全球加速疫苗接種的同時，毒株在大流行中的突變也成為科學家追蹤的焦點。這對目前的抗疫成果及全球疫情發展都造成一定的威脅。 近日，著名免疫學雜誌《Immunity》發表北京清華大學等團隊的研究，該研究確認了突變病毒株刺突糖蛋白多個突變位點的影響，顯示變異株對目前抗體治療以及疫苗保護構成嚴峻挑戰。

研究團隊提到，這些突變株刺突蛋白上的突變很可能影響當前抗體治療藥物和疫苗的保護效果，以及跨種傳播到其他的宿主動物。

研究團隊指出，在新出現的變種病毒中正在發生抗原轉移（編按：某種病毒不同毒株，或者不同病毒之間，互相融合而形成新的病毒亞型的過程）。這就要求立即對單克隆抗體療法和疫苗進行重新評估和更新。從長遠來看，目標是開發通用的治療和預防干預措施，以保持對所有突變毒株的有效性。

張文宏認為，病死率的增加主要與疫情下醫療資源緊張有關。（資料圖片）

張文宏：變種病毒未增加病死率

針對變種病毒的危險性，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周六（12日）在微博表示，最早在英國流行的變異株（Alpha株）使得傳染性增加56%左右。而其後發現的Beta病毒株（南非流行的變異株）也存在傳染性增加。Gamma病毒株（南美流行變異株）則可能增加1.4至2.2倍的傳播性。

但他表示，英國當前被印度流行的Delta變異株攻破，並成為主要的流行株，但是並未增加臨床的壓力，無論是重症率或者病死率均未增加。這說明，近期無論是哪個國家或者地區，病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異。

他指出，中國已完成疫苗接種8.6億劑，早已達到世界第一，但完成兩針接種的比例還較低，需要努力。只有完成疫苗的廣泛接種，才能建立起對病毒傳播的阻擋，一旦有病毒輸入，哪怕是變異病毒，其傳播速度也會大幅度減弱，此時就可以從容淡定地採取精準防控，將該病毒的危害級別大幅度降低，維持世界的正常開放與運行。