湖北集貿市場氣爆逾百死傷　習近平：盡快查明原因，嚴肅追究責任

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-13 19:15

今日（13日）清晨6時半，湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場發生天然氣爆炸事故，釀成12人死亡，138人受傷。國家主席習近平對本次事故作出重要指示，要求有關部門盡快查明原因，嚴肅追究責任，各地要舉一反三，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生。

《央視》報道，習近平作出重要指示，要求有關部門全力搶救傷者，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。習近平強調，近期全國多地發生生產安全事故、校園安全事件，各地區和有關部門要舉一反三、壓實責任，增強政治敏銳性，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍。

同時，國務院總理李克強亦作出批示，要求全力以赴組織搶險救援和救治受傷人員，盡最大努力減少傷亡，認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責；近期安全事故仍呈多發勢頭，國務院安委會、應急管理部要督促各地切實加強重點領域安全監管和隱患排查，堅決遏制重特大事故發生。

根據習近平指示和李克強要求，應急管理部、住房和城鄉建設部已派工作組趕赴現場指導事故處置工作。國家衛健委抽調重症醫學、燒傷、心理干預專家等組成國家級醫療專家組趕赴當地指導做好事故緊急醫學救援。湖北省、十堰市黨政負責人員已在現場指揮處置。