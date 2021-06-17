王思聰求愛遭拒事件引熱議　王健林現身延安「受牽連」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-17 18:30

內地前首富及前華人首富、大連萬達集團創始人暨董事長王健林現身延安，因其子王思聰求愛女網紅遭拒事件遭中國網民嘲諷。 綜合網絡6月17日消息，一段視頻顯示，王健林近期現身陝西延安高新區萬達小鎮，身邊有數名高管陪同。而在這則視頻下面，多是網友嘲諷式的評論。有網友評論稱，「管好自己的高衙內吧，少放出來害人，少闖禍被打死」。

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還有網友稱「他兒子失戀了他知道嗎？」「高衙內那叫失戀嗎？那叫失手。」「兒子不中用」「積不善之家，必有餘殃」。

網友發出上述評論是因「王思聰與女網紅孫一寧互相爆料」一事。根據孫一寧曬出與王思聰的聊天記錄，發文表示一直拒絕王思聰的求愛，但遭到對方死纏爛打，表示王思聰要花錢買輿論整她，怒罵王思聰是「瘋狗」。

從聊天記錄可知，王思聰疑似一直在追求孫一寧，但孫一寧表示，自己已經有「同性女友」嗚嗚，拒絕王思聰的追求。女事主認為，王思聰惱羞成怒，要花錢黑她，並把她多年前「坑商家」的黑料再挖了出來。

其中，4月16日，因為孫一寧拒絕了相約的要求，王思聰放狠話表示，「互刪吧，之後你等着。」幾天後，王思聰又高頻率地聯繫孫一寧，並主動低頭道歉、要求和好。

孫一寧曝光與王思聰聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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為了討女方歡心，王思聰還表示，自己就是她的真命天子，並承諾會讓孫一寧做最幸福的女人。

這一連串聊天記錄曝光後引發輿論高度關注，網友嘲諷王思聰「得不到就毀掉」、「給爸爸丟臉」。

王思聰方面曝光的聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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6月16日，有媒體曝光了王思聰在此次事件後首露面的視頻，露面時間是6月15日晚。王思聰在上海和朋友們一起聚餐，乘坐800萬元人民幣的豪車到達後，王思聰全程都不在狀態，三個小時的飯局中，他一直在看手機，顯然十分關注事情進展和網友們的評價。

資料顯示，王健林是萬達集團創始人暨董事長，中共十七大代表、第十一屆中國全國政協常務委員及第十屆全國工商聯副主席。最新消息稱，萬達集團的商業地產管理子公司已開始籌備香港首次公開募股事宜，可能融資約30億美元。而其子王思聰因高調的做事風格，一直在網絡上備受關注。