新冠疫苗｜赴日採訪奧運記者接打加強針通知　專家：應先測抗體

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-17 10:31

內媒《財經》雜誌16日報道指，內地到日本作奧運相關報道的記者已經接到國家體育總局的通知，可以自願選擇接種加強針。 報道又引述專家指，個人應當在完成接種新冠疫苗六個月後，測一下體內是否還有抗體，再決定是否打加強針。

醫務人員在上海仁濟醫院東院區進行新冠疫苗接種。（新華社）

報道指，所謂加強針，是指完成疫苗接種後，根據抗體消退的情況補充接種，保持人體對病毒的免疫力。這種做法在乙肝、流感等常見傳染病的疫苗接種中比較常見。

報道引述計劃去日本參與奧運會報道的媒體工作者周全（化名）稱，他剛剛接到了國家體育總局的最新通知，赴日前必須完成疫苗接種。如果接種的是滅活疫苗，就要打完兩針；同時，也可以自願選擇要不要再打一劑加強針。

上海疾控中心免疫規劃所原主管醫師陶黎納則建議，將要前往疫情流行較廣地區的出國人員、會有病毒暴露風險的一線防疫人員，可以考慮接種加強針。

報道又稱周全在接種第二針時不良反應較為明顯，與第二針相隔只有一個月，他憂慮再打第三針時，反應會更大。陶黎納分析，一般來說，加強針間隔時間越長，效果越好。若在人的抗體水平較高時補種，新注射的疫苗可能會被抗體中和掉一部分，導致加強免疫的效果不明顯。

專家：打針後六個月測抗體

此外，報道又引述美國賓夕法尼亞大學醫學院副教授張洪濤指，個人應當在完成接種新冠疫苗六個月後，測一下體內是否還有抗體，再決定要不要打加強針。新冠抗體包括IgM和IgG，決定是否打加強針時要測的是IgG。張洪濤建議：「如果測不到，就非常需要打加強針。」

中國疾控中心研究員邵一鳴早前表示，中國最早的一批新冠疫苗接種者，完成免疫已近半年。初步來看，這部分人群中，約有一半左右「抗體水平還可以」。邵一鳴又指，只要完成了疫苗接種，哪怕一點抗體都測不出來，人體內仍有免疫記憶，一旦接種加強針，大量記憶細胞就會被喚醒，再次激發免疫力，「這跟從來沒打過疫苗的人的免疫力是不一樣的」。