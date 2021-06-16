新冠疫苗｜60萬支國產重組蛋白疫苗抵達廣東　每人需接種三針

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-16 12:47

廣東省預防醫學會官方微信公眾號周一（15日）發布消息稱，廣東省獲批首批60萬支重組亞單位新冠疫苗，目前疫苗已抵達廣東。 據介紹，該疫苗是由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞），全程共接種3劑次。

廣東省預防醫學會上述文章表示，重組新型冠狀病毒疫苗技術原理和已經運用很成熟的乙肝CHO細胞疫苗類似。該疫苗是採用基因工程技術，在CHO細胞內表達病原體抗原RBD蛋白，經過純化加入氫氧化鋁佐劑製成的疫苗。整個生產過程是蛋白表達和純化的過程，沒有活病毒參與，所以生產過程安全，也易量產。

3月24日，醫務人員在上海仁濟醫院東院區進行新冠疫苗接種。（新華社）

國家衛健委發布的《新冠疫苗接種技術指南（第一版）》指出，重組新型冠狀病毒疫苗全程共接種3劑次。相鄰2劑之間的接種間隔建議要達4周或以上。第2劑盡量在接種第1劑次後8周內完成，第3劑盡量在第1劑次後6個月內完成。上臂三角肌肌肉注射。

對於重組新型冠狀病毒疫苗要接種三針，中國疾控中心主任高福院士此前接受央視採訪時表示，從臨床試驗結果來看，兩針效果已經很好，仍然採用三針是基於這次新冠疫苗是一種新疫苗，根據以往其他重組蛋白疫苗使用的經驗，三針會更好。

6月15日，廣州市疫情防控新聞發布會上，廣州市疾控中心副主任張周斌表示，7月以後，廣州市將繼續全面推進第一劑次和第二劑次的疫苗接種工作，持續提高新冠疫苗接種人群覆蓋率。

此前，廣州市曾暫停新冠疫苗的個人接種預約。5月31日，廣州市副市長黎明在發布會表示，有關做法是為了「調整新冠疫苗接種工作的節奏」，近日先有序安排重點行業、重點群體的團體預約和集體接種為主，暫緩個人預約。