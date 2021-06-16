新冠疫苗｜國台辦籲早讓大陸疫苗輸台　勿將政治凌駕民眾生命至上

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-16 17:30

上海復星曾表明，台灣民間或官方採購BNT疫苗（香港稱復必泰），都必須透過復星。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周日（13日）證實，上海復星確實有代理權，但希望對方勿干擾台灣採購。 對此，國台辦發言人馬曉光今日（16日）回應稱，陸方樂見台灣同胞能夠早日用上復星公司代理的疫苗，直指民進黨當局應當為此創造有利條件，但台灣有關機構負責人對復星無端指責、口出惡言，實際上就是一種變相地阻礙。

馬曉光呼籲，民進黨當局早一天撤除大陸疫苗輸台的政治障礙，令台灣民眾生命健康安全盡快得到保障。（微博＠國台辦發布）

馬曉光稱，上海復星醫藥集團有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，並介紹過該公司享有相關商業權益的情況。據了解，近期台灣部分縣市和企業與復星公司洽商採購疫苗事宜。

馬曉光指出，陸方一直表示願盡最大努力協助廣大台灣同胞盡快應對疫情，並願意提供安全高效的疫苗，但民進黨當局堅持拒絕引入大陸疫苗，並對民間和企業界採購疫苗設置諸多限制條件，令台灣同胞逐漸意識到，民進黨當局在急難關頭仍投靠外國勢力，未有重視民眾的利益福祉。

近期，日本向台灣捐贈124萬劑阿斯利康（AZ疫苗）疫苗，但有台媒報道稱，該批疫苗疑快將過期，質疑日本此舉是借台灣處理庫存。馬曉光直言，民進黨當局將政治私利凌駕於民眾生命至上，拒絕近在眼前的大陸疫苗，呼籲民進黨當局早一天撤除大陸疫苗輸台的政治障礙，令台灣民眾生命健康安全盡快得到保障。