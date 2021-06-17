神舟十二號｜官方稱創造「五個首次」　飛船配電熱在軌停靠3個月

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-17 20:00

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衞星發射中心成功發射。同時，神舟十二號也創造了五個首次。 時隔五年，當神舟十二號載人飛船再次搭乘航天員進入太空，它已經完成了進一步的優化升級，同時擁有大量新的技能點，將神舟載人飛船的綜合能力提升到新的階段。

同時據官方介紹，神舟十二號載人飛船還創造了五個首次。

首次實施載人飛船自主快速交會對接

神舟十二號載人飛船將首次實施載人自主快速對接，在空間站不斷調整姿態的配合下，神舟十二號載人飛船能快速與空間站對接，據神舟十二號載人飛船系統總體副主任設計師高旭介紹，神舟十二號就像是有着全自動駕駛功能的「超跑」，自主計算，自主判斷到達目的地。

首次實施繞飛空間站並與空間站徑向交會

在此次任務中，神舟十二號載人飛船的交會能力得到加強，具有更復雜的交會對接飛行模式，具備與空間站進行前向、後向、徑向對接口對接和分離的功能，並將在本次任務中首次開展繞飛和徑向交會對接試驗。

首次實現長期在軌停靠

神舟十二號載人飛船將實現在軌停靠3個月，為適應空間站複雜構型和姿態帶來的複雜外熱流條件，神舟團隊對返回艙、推進發動機和貯箱等熱控方案，船站併網供電方案進行了專項設計。使飛船具備了供電、熱環境保障的適應性配套條件，高旭用遊戲技能形象地打了比方，「我們現在首次將技能點數全部點滿，飛船停靠3個月是沒有問題的。」

首次具備從不同高度軌道返回東風着陸場的能力

在神舟十二號之前，載人飛船都從固定的軌道返回地球，空間站任務中空間站為了節省推進劑的消耗，軌道位置會隨着不同時間節點而進行相應的調整，為滿足長期停靠的要求。神舟團隊為此對返回軌道重新進行了適應性的設計，使載人飛船返回高度從固定值調整為相對範圍，並改進返回的算法，提高載人飛船返回適應性和可靠性。

首次具備天地結合多重保證的應急救援能力

「載人航天，人命關天」始終是神舟團隊心中至高無上的信條，為了保證天上、地上都具有保護航天員生命，在緊急條件下接回航天員的能力，神舟團隊開創了天地結合的應急救援任務模式，即攜帶兩艘飛船進場，由一艘船作為發射船的備份，作為遇到突發情況時航天員的生命救援之舟。