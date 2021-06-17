神舟十二號航天員進入天和核心艙　將駐留3個月有2次出艙活動

撰文： 彭琤琳 葉琪 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-17 19:02

神舟十二號載人飛船今日（17日）上午發射升空，中國載人航天工程辦公室下午發布最新消息，指神舟十二號載人飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，歷時約6.5小時後，於3時54分自主快速交會對接天和核心艙前向端口成功，與此前已對接的天舟二號貨運飛船組成三艙船組合體。 這次飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，其中聶海勝擔任指令長。晚上6時48分，三名航天員順利進入天和核心艙，他們按計劃將在天和核心艙駐留長達三個月。

在神舟十二號載人飛船與天和核心艙成功實現自主快速交會對接後，航天員乘組從返回艙進入軌道艙。按程序完成各項準備後，先後開啟節點艙艙門、核心艙艙門。晚上6時48分，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌著中國人首次進入自己的空間站。後續，航天員乘組將按計劃開展相關工作。

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神舟十二號飛船飛行模擬圖。（中國航天科技集團五院供圖）

據介紹，目前天和核心艙與天舟二號的組合體，運行在距離地球約390公里的近圓對接軌道，狀態良好，滿足與神舟十二號交會對接的任務要求和航天員進駐條件。

神舟十二號載人飛行任務是中國太空站關鍵技術驗證階段第4次飛行任務，也是太空站階段首次載人飛行任務。中國太空站以天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙三艙為基本構型。天和核心艙是太空站發射入軌的首個艙段，也是目前中國自主研製的規模最大、系統最複雜的航天器，起飛質量22.5噸。天和核心艙已於4月29日發射升空。

天舟二號貨運飛船則是中國太空站關鍵技術驗證及建造階段首飛貨運飛船，負責攜帶航天員的消耗品、艙外航天服、平台物資與在軌運行的天和核心艙進行交會對接。天舟二號已於5月29日發射升空，並於5月30日與天和核心艙完成交會對接。