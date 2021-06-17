神舟十二號載人飛船採用新技術　「自主快速交會對接」有三大好處

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-17 09:10

神舟十二號載人飛船預計會在今天（17日）上午9時22分發射升空，航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波目前已進入返回艙就位準備。 據介紹，今次神舟十二號載人飛船發射任務有一大特點，就是將會在入軌後採用自主快速交會對接模式，對接天和核心艙的前向端口，與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體，進一步建設中國太空站。

航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波目前已進入返回艙就位準備。（新華社）

內地傳媒《澎湃新聞》報道，自主快速交會對接、徑向交會對接和180天在軌停靠能力是神舟十二號新增的能力，此外還有改進返回技術、進一步提高落點精度，以及首次啟用載人飛船應急救援任務模式。

其中自主快速交會對接是相當重要一環。所謂交會對接，是指兩個航天器在太空軌道上會合並在結構上連成一個整體，是載人航天活動的三大基本技術之一，是實現太空站和太空運輸系統的裝配、回收、補給、維修、航天員交換及營救等在軌服務的先決條件，複雜度高、精準度高、自主性要求高、安全性要求高，被形象地稱為「萬里穿針」。

在神舟十二號之前，神舟飛船及航天員已經掌握自動交會對接和手動交會對接技術，不過在近地快速交會對接技術上就只在天舟貨運飛船上進行驗證。載人飛船採用快速交會對接主要有三個好處，一是可以縮短航天員在飛船內狹小空間中滯留的時間，幾個小時就能抵達空間更大的太空站，減少航天員不必要的體力與精力付出，使太空飛行變得更加舒適。

神舟十二號載人飛船將會採取新技術自主快速交會對接，飛行時間會更短。（中新社）

至於從任務角度來說，快速交會對接還可保障科研用品，特別是生物製劑等無法經歷長期運輸的貨品盡快送達太空站，對一些特定試驗來說可能是至關重要，甚至是決定性。而從安全的角度來說，如果太空站等航天器突遇緊急情況，快速交會對接可以快速地對故障實施搶修與緊急救援等工作。