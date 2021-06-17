「豬堅強」年老衰竭死亡享年14歲　汶川地震時被埋廢墟36天後獲救

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-17 14:59

四川成都建川博物館周四（17日）在官方微博上宣布，在汶川地震中倖存的「豬堅強」，已於周三（16日）晚上10時50分，因年老衰竭死亡，享年14歲，相當於人類近百歲。 值得一提是，豬堅強獲救的日子是2008年6月17日，其去世之時距離獲救13周年僅差1個多小時。 關於豬堅強的身後事，博物館文宣部回應指目前尚未決定會否製成標本，不少游客、網民亦對製成標本一事有爭議且不贊同。

據介紹，豬堅強原是成都彭州市龍門山鎮團山村村民萬興明家養的一隻母豬。在2008年汶川地震發生後，時年僅1歲的豬堅強被埋在廢墟下，靠木炭和水頑強維持生命，奇跡存活36天後獲救。被救後，當局響應民眾呼吁，將其取名為「堅強」。

此後13年，豬堅強就作為抗震精神的像征，一直被飼養在大邑縣安仁鎮建川博物館內供游客參觀，並得到先後三任飼養員的精心照料。博物館甚至有為豬堅強更換「一室一廳」的套房，有生活區、客廳。豬堅強大部分時間都就躺在客廳，每天會定時外出散步，與游客近距離接觸。

豬堅強年紀漸老健康狀況轉差，建川博物館此前在4月30日就有發布消息，指年屆14歲的豬堅強已經進入生命晚期。5月12日，豬堅強度過其第13個「重生日」（汶川地震在2008年5月12日發生）。原主人萬興明夫婦曾經有帶豬堅強小時候最愛吃的粟米和青菜葉前往探望，當時豬堅強已基本只能維持右側著地的姿勢側躺，即使是吃飯時亦只能能勉強立起兩條前腿。

2021年五一假期期間，豬堅強已明顯身體健康狀況轉差，後腿無法站立。（澎湃新聞）

豬堅強的身後事方面，內地傳媒引述建川博物館宣傳負責人魏建民表示，暫時還未考慮建立紀念碑或雕塑等。博物館此前曾經表示，有計劃在「豬堅強之家」放置陳列一些其生前用品，豬堅強遺體或會被制作成標本，作為汶川地震的一段歷史記憶，繼續展現給游客。對於豬堅強的死訊，萬興明就稱有不舍，但原來心願是希望牠能自然死亡，現在也算是實現了。