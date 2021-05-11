汶川地震｜遭埋瓦礫36日獲救成網紅　14歲「豬堅強」已入彌留

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-11 21:37

「豬堅強」在2008年汶川大地震期間被埋廢墟，並靠吃木炭、喝雨水撐過了36日，自此成為動物界網紅。豬堅強已達14歲，相當於人類100歲左右。 汶川大地震即將13周年之際，收養豬堅強的建川博物館10日於微博發文稱，獸醫指豬堅強「已入彌留，只在須臾」。

2008年汶川地震發生後，豬堅強靠著雨水在廢墟中前後度過36天。（網上圖片）

建川博物館發文指，自2008年，豬堅強從地震廢墟中來到博物館，每天都有不計其數的遊客前來看望牠。其實大家關注的並非只是一隻豬，而是關於那段共同記憶的緬懷深思。

文章又指，「牠是一個奇蹟，生命的奇蹟。牠是一個符號，堅強的符號。牠沒有在36天暗無天日的廢墟中棄生，而是堅強活過14年，實現了一隻豬的天賦之年」。

據悉，汶川大地震期間，豬堅強被埋在成都彭州龍門山鎮村的廢墟下，直到36天後才被救出，之後被建川博物館收留。對於豬堅強的未來，建川博物館人員曾在2018年表示：「如果有一天豬堅強不在了，牠的圈舍也會永遠保留，並在這裡播放牠的影像資料，供參觀的人了解牠的故事。」同時，館方亦考慮在豬堅強過世後，將其遺體製成動物標本。

從去年開始，豬堅強身體變壞，逐漸無法站立，今年起外出散步的環節徹底取消，只能在室內活動。