中國太空站｜WiFi設備已上太空　航天員料能聯繫家人「太空直播」

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-06-18 20:30

神舟十二號3名航天員先後進入天和核心艙後，除了完成相關基本工作外，他們還會安裝無線WiFi設備，引發輿論熱議。

綜合媒體6月18日報道，神舟十二號與天和核心艙完成自主快速交會對接後，航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波先後入艙。除了完成水箱安裝、整理睡眠區等，航天員乘組還要進入到貨運飛船，把貨運飛船之前帶來的物品運回核心艙。

據官方央視新聞消息指，北京航天飛行控制中心空間站任務總師孫軍介紹，航天員進入核心艙後，第一步要做的是設置電解製氧檔位，安裝水箱，解決用水吃水，主要是和基本生活有關的一些工作，以及對睡眠區進行整理。

此外，航天員乘組還要進入到貨運飛船，把貨運飛船的一些物品運到核心艙安裝。無線WiFi設備已經被帶到太空，航天員乘組計劃18日上午安裝。孫軍稱，「我們天上的網和地面的網是連成一體的。有了WiFi之後，航天員就可以和地面人員、甚至是他們的家人，進行順暢溝通和視頻通話。」

對此網友紛紛表示期待開太空直播。

此前，據中國航天科技集團官方微信公眾號6月16日消息，在以往的載人航天活動中，天地通話是「傳統項目」。在中國太空站運行中，設計師們會給航天員預留一條私密語音通道，航天員可以在這裏和家人打電話「説悄悄話」，分享自己在太空生活的心情。

平時，航天員們都帶着骨傳導耳機，艙內的WiFi可以方便他們在站上各個艙段相互通話，而且他們在任何位置上也都可以與地面通話。

天和核心艙的外景象曝光令人震撼（點擊大圖瀏覽）：

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據悉，太空站建造和運營的每分每秒，都有地面工作人員密切關注。不僅如此，地面還有一個和天上一模一樣的太空站，就是為了確保在遇到突發情況時，地面人員能夠根據模擬太空站的實際情況，給太空中的航天員提供強有力的地面支持。

中國太空站預計在2022年前後建成。2021年5月，中國太空站天和核心艙完成在軌測試驗證。5月29日晚，中國在海南文昌航天發射場準時點火發射天舟二號貨運飛船。這是太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。

神舟十二號與天和核心艙對接瞬間畫面曝光：

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衞星發射中心點火發射；下午3時54分，神舟十二號載人飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接；傍晚6時48分，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌着中國人首次進入自己的空間站。