熟睡時遇火災致全身70%燒傷　廣西13歲女歷經6次植皮手術堅強面對

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-18 20:00

來自廣西南寧的13歲少女沅沅（化名）去年與在海南萬寧打工的父母團聚，沒想到一場突如其來的火災，令熟睡中的她全身70%燒傷，猶成「炭人」，須接受6次植皮手術。這半年多來，沅沅的醫療費已高達170多萬元（人民幣．下同），目前一家還欠了醫院70多萬元。雖然歷經磨難，但沅沅樂觀表示會努力配合治療，早點回家並上學。

據《南國早報》報道，沅沅的父母來自南寧市青秀區劉圩鎮那烈村，兩夫婦去年靠多年積蓄到萬寧開了間早餐店，並在生活有起色後把沅沅及其弟弟接來團聚，一家四口還常到海邊享受家庭樂。詎料該年11月1日凌晨，由於室內線路老化短路，屋內天花板突然起火並快速蔓延，令睡在上鋪的沅沅重傷，全身燒傷總面積達70%，並有中度呼吸道燒傷。而在送往三亞途中，由於救治時間延遲，沅沅一度陷入嚴重休克。

慶幸的是，沅沅還是挺了過來，可隨即要面對漫長的手術治療，以把皮膚焦痂剔掉，把燒傷處清創。由於皮膚幾乎都被燒掉，沅沅只能通過取頭皮的方法修復創面，且要在戴着呼吸機下植皮，風險極大，令其雙親萬箭穿心。最終經過6次植皮手術，沅沅得以轉出重症監護室，轉入燒傷整形科作後續治療。

而在沅沅生日當日，首次進入重症監護室探望女兒的夫妻倆終於控制不住自己的眼淚，不過沅沅則樂觀面對，強調會為了爸爸媽媽堅強地活下去，不會丟下他們，並指會快點好起來，早點回家看弟弟及祖父母。