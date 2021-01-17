江蘇外賣員自焚全身8成燒傷：疑因跳槽被扣薪五千　多次討要未果

江蘇泰州47歲外賣員劉進上周一（1月11日）因被欠薪，在其工作的配送站門口將汽油淋在自己身上，引火自焚。雖然他目前意識清晰，在醫院等待清創手術，但其中一隻手已喪失知覺。 其同事透露，劉進家庭狀況差，需獨自養活妻女，其母親還生病住院。他去年12月跳槽，疑因此被扣薪。劉進所屬的贏跑公司法人代表居曉秦表示，事前並不知道劉進討薪一事，目前該糾紛已交由外賣平台「餓了麼」總部全權處理。

事發當日，劉進將汽油淋在自己身上後點燃，瞬間被橙紅色的火焰包裹。有市民發現後立即大喊，叫周圍商戶幫忙滅火，其後有兩人手持滅火器衝上前。火勢被撲滅後，劉進趴在地上呻吟，上衣被燒毀，皮膚變得焦黑，手上還黏着燒焦的手套。他一度拒絕就醫，重複道：「我命都不要了，無所謂了，我要我的血汗錢。」直至警方勸導，並承諾會到醫院向他調查情況，他才願意送院。

手術花費將超百萬

經醫院診斷，劉進全身燒傷面積達80%，為深二度到三度燒傷，為了防止咽喉水腫堵住呼吸道造成窒息，醫生為他做了開喉手術，並於上周五（15日）進行大面積清創手術。親妹劉萍稱，哥哥需在重症監護室留醫2個月，後續還會進行大大小小20多次清創手術，整體治療費用約為100萬元。

劉進獲救後一度拒絕就醫，重複道：「我命都不要了，無所謂了，我要我的血汗錢。」（網上圖片）

劉萍表示，哥哥其中一隻手燒及神經，已經喪失知覺，即使救活了也會基本喪失勞動能力，甚至日常生活、吃飯都需要別人幫助。她透露，當日趕到醫院時，哥哥曾稱「我不想活了，我活夠了，太累了」，由於對方日常生活中根本不會用汽油，所以肯定是提前準備好，絕對不是一次臨時起意的自殺。

劉萍又稱，劉進妻子患有肝病，只能做臨時工，月收入1000多元。現年21歲的大女兒剛步入社會，小女兒去年9月剛考上大學，出事前一個多月母親又生病住院，正是需要錢的時候，整個家庭的開銷幾乎都壓在劉進肩上，所以5000元對他來說並非小數目，「一個月工資要是不準時到賬，他家就沒米下炊了」。

劉進全身燒傷面積達80%，未來需要進行多次清創手術。（網上圖片）

在多位認識劉進的同行眼中，劉進是一個老實的中年男人，很少與他人聊天。其同事孫越憶述，一年多前曾與劉進共同工作，當時劉進一個月的送單量約1200單，按照6元一單計算，劉進每月工資約6、7000元。在他的印像中，劉進基本每天都會超過「餓了麼」規定的9小時工作時長，工作約12小時。

從劉進發現工資被5000元，直到他決定自焚，期間相距18天。多位外賣員表示，劉進曾多次聯繫配送站的站長，並到過配送點的承包商靖江市贏跑電子商務有限公司總部找老闆，但無人知道雙方交流的具體內容。

劉進之前在站點拍攝的工作照。（網上圖片）

劉進去年12月5日以有事回老家為由請了1個月假，實際是轉到「美團」工作。有外賣員指，「美團」人民公園站點目前的獎勵措施是新入職員工工作滿3個月，且績效符合一定標準，就可以獲得一萬元獎勵。

劉進去年12月25日收到贏跑發放的11月工資，但僅收到1000多元，與預期的相差5000元。孫越認為，贏跑公司與劉進簽訂的勞務派遣合同中有條款規定，離職需提前1個月向公司報告申請，若突然辭職，則當月工資按配送費每單1.5元計算，所以贏跑公司將劉進的行為認定為「急辭」。

（綜合報道）