四川網紅直播時遭前夫淋汽油焚身90%燒傷　留院半個月離世

9月14日，四川阿壩州的網紅女主播「黑姑娘」拉姆在直播期間，突遭前夫用汽油焚燒，導致全身大範圍燒傷，生命垂危，長期處於昏迷狀態，備受社會關注。 內媒報道指，在與死神搏鬥16天後，拉姆於9月30日（周三）去世。

從2018年5月至今，拉姆已獲得近300萬個讚好，擁有24.2萬名粉絲。（紅星新聞）

內媒報道指，在9月17日，拉姆從阿壩州人民醫院轉院至四川省人民醫院，一直處於昏迷狀態。醫生告知家屬她全身燒傷百分之九十以上，要「隨時做好準備」。拉姆的姐姐其後表示，在9月24日，拉姆終於眼睛動了一下，有過一點點意識，大家都在等著她好起來。然而在9月30日，拉姆的姐姐證實拉姆在當日去世。

拉姆姐姐稱，對於拉姆前夫唐某，「沒有什麼好說的」，會交給相關部門處理，希望其得到法律嚴懲。

據早前報道，拉姆主要活躍於抖音，其作品多是通過影片、直播去分享農村生活。拉姆通常都是素顏出鏡，由於表現真誠，故被不少網民大讚是抖音中最自然樸實的女主播。從2018年5月至今，拉姆已獲得近300萬個讚好，擁有24.2萬名粉絲。

拉姆父親三郎甲透露，事發在9月14日晚上，當時拉姆正在家中直播，未料前夫突然出現，並且淋上汽油後點火焚燒。根據警方的通報，拉姆在家中被前夫唐某燒傷，唐某已被警方控制，案件正在進一步偵辦中。

拉姆的家人發起籌款後，獲得不少熱心網民支持，不足24小時就籌集到100萬元。（紅星新聞）

面對逾百萬元（人民幣．下同）的治療費用，三郎甲撰寫公開求助信。三郎甲在求助信中表示，拉姆被診斷為極重度燒傷，另有低血容量性休克、多器官功能障礙綜合症等，病情危重。然而，拉姆一家本身是貧困戶，加上三郎甲是長期病患，拉姆一直都是家庭經濟支柱，主要靠種地及上山採藥維生，故實在無力負擔龐大的治療費用。

拉姆的家人發起籌款後，獲得不少熱心網民支持，不足24小時就籌集到100萬元，達成目標。

（綜合報道）