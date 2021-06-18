商舖停業航班大面積延誤取消？深圳機場：總體運行正常

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-18 18:20

有深圳旅客表示，深圳機場航站樓及交通中心所有商業單位周五（18日）停止營業，進入航站樓必須出示48小時有效核酸檢測陰性證明。另據「飛常准數據」，截至當日14時25分，深圳寶安國際機場已取消進出港航班400餘架次（含提前取消和今日取消數），進出港取消占比均在4成左右。

有網民發現深圳機場6月18日全部商舖關閉。（微博）

有網民周五在微博發布一份深圳機場防控辦的通報，通報顯示深圳機場航站樓內一名餐飲單位服務人員在周四（17日）的核酸檢測結果確認為陽性。通報還稱，機場正結合現有保障能力，評估航班保障水平，後續可能需要對航班量進行削減。

另據內媒《21世紀經濟報道》消息，深圳機場航班大面積取消，是因為機場內一家餐廳工作人員核酸檢測結果異常，復檢確認為陽性。深圳機場方面正在部署所有進入機場工作區域的人員需持有效48小時核酸檢測陰性證明，並對機場全員進行第三次全面核酸普篩。

針對上述消息，深圳機場通過官方微博回應稱，經核實了解，周五計劃進出港航班780架次，截至下午4：30，已執行進出港航班460架次，各航空公司在當日運行中動態取消進出港航班63架次，航班運行總體正常。旅客可關注航班信息和最新防疫政策，合理安排出行。

此前深圳在周一（14日）報告1宗新冠肺炎確診病例，患者是深圳機場海關工作人員，主要負責國際航班入境旅客的流行病學調查工作。